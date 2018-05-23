Харьков выделил полтора миллиона на компенсацию процентов по «теплым кредитам» 23 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Более 1,5 млн грн выделено в 2018 году из городского бюджета на компенсацию процентных ставок в рамках реализации Программы частичного возмещения физическим лицам города Харькова процентов по кредитам на энергосбережение.