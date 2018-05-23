Харьков

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Харьков выделил полтора миллиона на компенсацию процентов по «теплым кредитам»

Харьков выделил полтора миллиона на компенсацию процентов по «теплым кредитам»
Более 1,5 млн грн выделено в 2018 году из городского бюджета на компенсацию процентных ставок в рамках реализации Программы частичного возмещения физическим лицам города Харькова процентов по кредитам на энергосбережение.
Как сообщил заместитель директора Департамента экономики и коммунального имущества Дмитрий Гармаш, с марта 2017 года по апрель 2018 года программой воспользовались 567 харьковских семей. Сумма компенсации из городского бюджета процентных ставок по кредитам составила 678 тысяч грн. Всего в Харькове взяли «теплые кредиты» на общую сумму около 11,5 млн грн, сообщает сайт Харьковского горсовета.

Дмитрий Гармаш отметил, что городская программа реализуется совместно с государственной, финансирование которой было возобновлено в этом году.

– Государственная программа предусматривает компенсацию тела кредита, а городская программа – процентов по кредитам. Для заемщиков выгодно, чтобы финансировались обе программы. Сейчас на государственную программу правительство выделило 400 млн грн, в связи с чем количество заемщиков в Харькове увеличится, – подчеркнул Дмитрий Гармаш.

Напомним, программа частичного возмещения жителям Харькова процентов по кредитам на энергосбережение начала работать с марта 2017 года и действует на постоянной основе до 2020 года. Городским советом подписаны договоры о взаимодействии с «Укргазбанком», «Государственным Ощадным банком Украины», «Государственным экспортно-импортным банком Украины» и «ПриватБанком» о компенсации харьковчанам учетной ставки Нацбанка Украины. Узнать более подробную информацию об условиях получения кредитных средств можно в самих банках. Обязательное условие - человек, который оформляет кредит, должен быть прописан в Харькове, при этом он может проживать как в многоквартирном доме, так и в частном.

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