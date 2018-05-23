Харьковские газовщики выявили сотни утечек газа 23 мая 2018 г. источник 0 0

С начала 2018 года специалисты ПАО "Харьковгоргаз" провели комплексное приборное обследование более 2 тыс. км газовых сетей и выявили более 500 утечек.

Как сообщили в компании, ежегодно специалисты проводят диагностику более 4 тыс. км газопроводов в Харькове.



В 2017 году специалисты службы контроля провели комплексное приборное обследование более 1,3 тыс. км и проверили герметичность более 3,5 тыс. км газовых сетей. В результате контроля выявлено 79 повреждений изоляционного покрытия, более 1,1 тыс. утечек природного газа на газопроводах и 24 утечки на техническом оборудовании ШРП.



"Своевременное обнаружение повреждений и ремонт газовых сетей позволяет избежать аварийных ситуаций. Служба контроля в ходе приборного обследования более 8 тыс км газовых сетей Харькова установила около 90 км газопроводов, требующих капитального ремонта. Высокоточные газопоисковые и трассопоисковые приборы позволяют ликвидировать причины разрушающих факторов: повреждение изоляции, опасное действие блуждающих токов гор-электро-транспорта, коррозионно-активные почвы", - отметили в компании.



Наибольший объем работ по комплексному приборному обследованию подземных газопроводов проводится в летний период до промерзания и после полного оттаивания грунта. Зимой проверяются на герметичность газопроводы-вводы и проводится контроль загазованности подвальных помещений. В течение мая-сентября специалисты службы КПО обследуют более 1,1 тыс. км газораспределительных сетей Харькова.