Экономика

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Новый украинский лоукостер рассказал об амбициозных планах

Новый украинский лоукостер рассказал об амбициозных планах
Новый украинский авиаперевозчик SkyUp до конца 2018 планирует предоставить услуги около 650 тысячам украинцев.
Сейчас флот авиакомпании состоит из среднемагистральных судов типа Boeing 737-800 NG (Neхt Generation) вместимостью 189 мест 2013 выпуска.

Это самый молодой флот среди украинских авиакомпаний – средний возраст воздушных судов составляет четыре года, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

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Стоит отметить, что именно этот тип самолетов является наиболее востребованным среди лоукост-перевозчиков во всем мире.

Также сообщается, что к концу 2018 планируется увеличение флота до 5-ти самолетов, а динамика развития предусматривает расширение флота минимум на 3 судна ежегодно на базе бортов Boeing 737-800 и Boeing 737МАХ (новое семейство самолетов, которые придут на смену Boeing 737NG). В 2019 планируется увеличение бортов до восьми.

Новый украинский лоукостер совершил свой первый рейс


Известно, что авиакомпания SkyUp подписала контракт с корпорацией The Boeing Company на $624 млн на производство пяти высокотехнологичных самолетов серии Boeing 737 Max с возможностью дозаказа еще пяти самолетов. Таким образом, в 2023-2024 годах в Украине появится до десяти новых сверхсовременных самолетов, которые будут использоваться украинской авиакомпанией. Это беспрецедентный контракт для украинских авиакомпаний.

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