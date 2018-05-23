С 1 сентября харьковские школы оборудуют видеокамерами и возьмут под охрану

"В связи с распылением газа в школе №3
- должен сказать следующее. С 1 сентября этого года все школы города будут взяты под охрану за счет бюджета Харькова. Абсолютно все. Второе. В городе начнется реализация проекта "Безопасная школа", цель которого - установка видеонаблюдения во всех средних образовательных учреждениях Харькова. До начала нового учебного года мы установим камеры в самых крупных школах, в том числе и в той, в которой произошло ЧП. До конца 2018 года более 100 школ будут оборудованы системами видеонаблюдения. В последующие годы - все без исключения средние образовательные школы будут оснащены камерами, чтобы, если еще раз, не дай Бог, конечно, произойдет нечто подобное
, мы сразу могли выявить виновника происшествия", - написал на своей странице в Facebook городской голова Геннадий Кернес.