Харьков

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С 1 сентября харьковские школы оборудуют видеокамерами и возьмут под охрану

С 1 сентября харьковские школы оборудуют видеокамерами и возьмут под охрану
С начала нового учебного года все школы Харькова будут взяты под охрану.
"В связи с распылением газа в школе №3 - должен сказать следующее. С 1 сентября этого года все школы города будут взяты под охрану за счет бюджета Харькова. Абсолютно все. Второе. В городе начнется реализация проекта "Безопасная школа", цель которого - установка видеонаблюдения во всех средних образовательных учреждениях Харькова. До начала нового учебного года мы установим камеры в самых крупных школах, в том числе и в той, в которой произошло ЧП. До конца 2018 года более 100 школ будут оборудованы системами видеонаблюдения. В последующие годы - все без исключения средние образовательные школы будут оснащены камерами, чтобы, если еще раз, не дай Бог, конечно, произойдет нечто подобное, мы сразу могли выявить виновника происшествия", - написал на своей странице в Facebook городской голова Геннадий Кернес.

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