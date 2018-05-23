В Харькове апелляционный суд вернул детям жилье 23 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Апелляционный суд Харьковской области поддержал позицию прокуратуры и признал недействительным договор купли-продажи квартиры, из которой незаконно выселили трех малолетних детей на улицу.

По информации начальника отдела прокуратуры области Валерия Лялюка, в сентябре 2016 года 41-летняя женщина - мать троих детей продала за бесценок 3-комнатную квартиру площадью около 80 кв. м на ул. Конторской в ​​Харькове. Без крыши над головой женщина оставила не только детей, но и родителей, с которыми вместе жила.



Продать жилье и приобрести взамен дом в одном из сел Золочевского района ее уговорил сожитель.



Как выяснилось, договор купли-продажи имущества заключили с нарушением действующего законодательства, в частности, без разрешения органа опеки и попечительства, при этом дом существовал только на бумаге. Соответственно, семья с малолетними детьми осталась на улице.



По информации прокуратуры, члены семьи пили и вели асоциальный образ жизни. Социально-бытовые условия проживания семьи оставляли желать лучшего, а мать не заботилась о своих детях - они не получала ни полноценного ухода, ни питания, ни воспитания.



Детей поселили в интернатных заведениях города. Мать посетила их только один раз. Женщина пришла в интернат навеселе, поэтому ей не разрешили свидание. Больше встретиться с малышами мать даже не пыталась.



Чтобы восстановить жилищные права малолетних, прокуратура обратилась в Октябрьский районный суд Харькова с иском о признании договора купли-продажи недвижимости недействительным. Однако суд его не удовлетворил. Поэтому прокуратура обжаловала это решение. Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и в полном объеме поддержал позицию прокуратуры.



Сейчас мать лишена родительских прав. Дети находятся под попечительством государства.