Происшествия

  • 131
    •  / 

В Харькове апелляционный суд вернул детям жилье

В Харькове апелляционный суд вернул детям жилье
Апелляционный суд Харьковской области поддержал позицию прокуратуры и признал недействительным договор купли-продажи квартиры, из которой незаконно выселили трех малолетних детей на улицу.
По информации начальника отдела прокуратуры области Валерия Лялюка, в сентябре 2016 года 41-летняя женщина - мать троих детей продала за бесценок 3-комнатную квартиру площадью около 80 кв. м на ул. Конторской в ​​Харькове. Без крыши над головой женщина оставила не только детей, но и родителей, с которыми вместе жила.

Продать жилье и приобрести взамен дом в одном из сел Золочевского района ее уговорил сожитель.

Как выяснилось, договор купли-продажи имущества заключили с нарушением действующего законодательства, в частности, без разрешения органа опеки и попечительства, при этом дом существовал только на бумаге. Соответственно, семья с малолетними детьми осталась на улице.

По информации прокуратуры, члены семьи пили и вели асоциальный образ жизни. Социально-бытовые условия проживания семьи оставляли желать лучшего, а мать не заботилась о своих детях - они не получала ни полноценного ухода, ни питания, ни воспитания.

Детей поселили в интернатных заведениях города. Мать посетила их только один раз. Женщина пришла в интернат навеселе, поэтому ей не разрешили свидание. Больше встретиться с малышами мать даже не пыталась.

Чтобы восстановить жилищные права малолетних, прокуратура обратилась в Октябрьский районный суд Харькова с иском о признании договора купли-продажи недвижимости недействительным. Однако суд его не удовлетворил. Поэтому прокуратура обжаловала это решение. Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и в полном объеме поддержал позицию прокуратуры.

Сейчас мать лишена родительских прав. Дети находятся под попечительством государства.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2558 грн
100 USD 2607.12 грн
100 EUR 3074.83 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи