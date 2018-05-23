Экономика

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Харьковская область возглавила рейтинг социально-экономического развития: инфографика

Харьковская область возглавила рейтинг социально-экономического развития: инфографика
Харьковская область в третий раз подряд возглавила рейтинг социально-экономического развития областей Украины.
Кабинет министров Украины обнародовал данные мониторинга социально-экономического развития регионов за 2017 год. Харьковская область подтвердила результаты предыдущих двух лет и заняла первое место среди других областей Украины и второе – после Киева.

Соответствующие данные размещены на официальном сайте Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.




Общая рейтинговая оценка регионов рассчитана по 64 показателям, которые сгруппированы по 12 направлениям. По половине направлений и 22 показателям Харьковская область входит в пятерку лидеров.



Второе место Харьковская область занимает по направлениям «Развитие малого и среднего предпринимательства», «Возобновляемая энергетика и энергоэффективность», «Социальная защита и безопасность».



При этом по итогам 2017 года Харьковская область укрепила свои позиции в экономике и социальной сфере, заняв первые места сразу по трем направлениям: «Эффективность рынка труда», «Доступность и качество услуг в сфере образования» и «Рациональное природопользование и качество окружающей среды». По результатам предыдущих рейтинговых оценок (в 2015 и 2016 годах) Харьковщина опережала город Киев только в сфере образования.

Важным итогом работы Харьковской области стало сразу девять первых мест по ключевым показателям, которые касаются социального обеспечения населения, развития предпринимательства, повышения энергоэффективности, качества образования, социальной защиты детей и улучшения экологической ситуации в регионе (в 2016 году таких показателей было семь, в 2015 году – четыре).
Справка
Рейтинговое оценивание социально-экономического развития регионов проводится в соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины от 21.10.2015 № 856 «Об утверждении Порядка и Методики проведения мониторинга и оценки результативности реализации государственной региональной политики». С момента появления рейтинга Харьковщина является его неизменным лидером среди областей Украины.

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