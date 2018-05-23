Общество

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В Харькове стреляли из автоматов

В Харькове стреляли из автоматов
Финальные соревнования военно-спортивной игры «Патриот» прошли 19-20 мая в Харькове.
В них приняли участие девять сборных команд старшеклассников, которые победили в районном этапе соревнований, всего 99 человек. В ходе игры школьники продемонстрировали, насколько они готовы к службе в Вооруженных Силах Украины в максимально приближенных к реальным условиях.

19 мая на  полевой площадке микрорайона Залютино старшеклассники выполнили нормативы по тактической подготовке и показали навыки преодоления препятствий. 20 мая на стадионе Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба прошли соревнования по стрельбе, строевой и теоретической подготовке, а также состоялись показательные выступления.

По итогам лучшими в тактико-специальной подготовке стала сборная команда Шевченковского района, второе место заняли школьники Киевского района, а третье - Слободского района.

Первое место в разделе «Специальная подготовка» заняла сборная команда Киевского района, второе место – сборная команда Шевченковского района, а третье – Московского района.

В общекомандном зачете выиграла команда Шевченковского района, немного ей уступила по очкам команда Киевского района, а третье место заняла сборная Московского района.

Победителям и призерам игры «Патриот» вручили кубки, медали, дипломы и грамоты Департамента образования горсовета, а также футбольные мячи, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.
Справка
Военно-спортивная игра «Патриот» проводится в Харькове уже в 16-й раз. Цель соревнований – проверка теоретической, практической, физической и психологической подготовки молодежи к военной службе в ВСУ или других военных формированиях Украины, а также совершенствование жизненно необходимых знаний, умений и навыков, высокого патриотического сознания допризывной молодежи.

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