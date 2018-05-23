В Харькове стреляли из автоматов

Финальные соревнования военно-спортивной игры «Патриот» прошли 19-20 мая в Харькове.

Справка

Военно-спортивная игра «Патриот» проводится в Харькове уже в 16-й раз. Цель соревнований – проверка теоретической, практической, физической и психологической подготовки молодежи к военной службе в ВСУ или других военных формированиях Украины, а также совершенствование жизненно необходимых знаний, умений и навыков, высокого патриотического сознания допризывной молодежи.