Харьков

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Два в одном: харьковчан приглашают и поесть, и футбол посмотреть

Два в одном: харьковчан приглашают и поесть, и футбол посмотреть
Фестиваль уличной еды Food Fest Gastroman-2018 пройдет с 24 по 27 мая на площади Свободы в Харькове.
В мероприятии примут участие более 20 представителей разноплановой кухни. В рамках фестиваля пройдет мастер-класс от победителя кулинарного шоу «Мастер-шеф 2017» Вадима Бжезинского. Повар презентует свой проект уличной еды под названием CAT&DOG с основным блюдом – денером, который будет приготовлен по авторскому рецепту на открытом огне.

Также в рамках Food Fest Gastroman пройдет чемпионат по поеданию бургеров, активности для выпускников и концертная программа.

– Мы приглашаем харьковчан и гостей города окунуться в атмосферу масштабного гастрономического события на самой большой площади Украины. Посетителей ждут конкурсы и анимация от участников фестиваля, гастрономическое шоу, fashion-показы летних коллекций харьковских дизайнеров и много другое, – сообщила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская.

Кроме того, во время проведения фестиваля на площади будет оборудована футбольная фан-зона, где будут транслировать финал Лиги чемпионов, который будет проходить 26 мая в Киеве. Все гости фестиваля смогут принять участие в автограф-сессии с легендарной командой ФК «Металлист».

Время работы фестиваля: с 10:00 до 23:00 ежедневно. Вход – свободный, сообщили в горсовете.

Соответственно, движение транспорта по площади Свободы на участке от улицы Тринклера до Клочковского спуска будет ограничено с 10.00 до 23.00, сообщили в Городской диспетчерской службе.

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