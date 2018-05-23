Два в одном: харьковчан приглашают и поесть, и футбол посмотреть 23 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Фестиваль уличной еды Food Fest Gastroman-2018 пройдет с 24 по 27 мая на площади Свободы в Харькове.