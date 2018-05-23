Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов
23 мая 2018 г.
Вечерний Харьков
0
0
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Зубарева, 47 (п. №1, стояк) до 20:00 23.05.18 г.
Киевский район:
пл. Конституции, 14, 16, 18 до 17:00 23.05.18 г.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 107 (п. №1,2,3), ул. Академика Павлова, 162-е (п. №1, стояк) до 20:00 23.05.18 г.
Новобаварский район:
ул. Петра Болбочана(Клапцова), 4 до 17:00 23.05.18 г.
Слободской район:
пр. Московский, 96 (п. №1, стояк) до 20:00 23.05.18 г.
Холодногорский район:
ул. Чеботарская, 42 (п. №1, стояк) до 20:00 23.05.18 г.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 16, ул. Победоносная, 21, 23, пр. Победы, 67 (п. №7, стояк), пр. Независимости (Правды), 1 (п. №4, стояк), пр. Науки (Ленина), 74 (п. №6), ул. Ахсарова, 7 (п. №1, стояк), пр. Победы, 54 (п. №1), ул. Деревянко, 38 (п. №1, стояк) до 20:00 23.05.18 г.