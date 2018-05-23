Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов 23 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В части домов города временно прекращено водоснабжение.

В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Зубарева, 47 (п. №1, стояк) до 20:00 23.05.18 г.



Киевский район:

пл. Конституции, 14, 16, 18 до 17:00 23.05.18 г.



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 107 (п. №1,2,3), ул. Академика Павлова, 162-е (п. №1, стояк) до 20:00 23.05.18 г.



Новобаварский район:

ул. Петра Болбочана(Клапцова), 4 до 17:00 23.05.18 г.



Слободской район:

пр. Московский, 96 (п. №1, стояк) до 20:00 23.05.18 г.



Холодногорский район:

ул. Чеботарская, 42 (п. №1, стояк) до 20:00 23.05.18 г.



Шевченковский район:

ул. Клочковская, 16, ул. Победоносная, 21, 23, пр. Победы, 67 (п. №7, стояк), пр. Независимости (Правды), 1 (п. №4, стояк), пр. Науки (Ленина), 74 (п. №6), ул. Ахсарова, 7 (п. №1, стояк), пр. Победы, 54 (п. №1), ул. Деревянко, 38 (п. №1, стояк) до 20:00 23.05.18 г.