Харьков

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Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Зубарева, 47 (п. №1, стояк) до 20:00 23.05.18 г.

Киевский район:
пл. Конституции, 14, 16, 18 до 17:00 23.05.18 г.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 107 (п. №1,2,3), ул. Академика Павлова, 162-е (п. №1, стояк) до 20:00 23.05.18 г.

Новобаварский район:
ул. Петра Болбочана(Клапцова), 4 до 17:00 23.05.18 г.

Слободской район:
пр. Московский, 96 (п. №1, стояк) до 20:00 23.05.18 г.

Холодногорский район:
ул. Чеботарская, 42 (п. №1, стояк) до 20:00 23.05.18 г.

Шевченковский район:
ул. Клочковская, 16, ул. Победоносная, 21, 23, пр. Победы, 67 (п. №7, стояк), пр. Независимости (Правды), 1 (п. №4, стояк), пр. Науки (Ленина), 74 (п. №6), ул. Ахсарова, 7 (п. №1, стояк), пр. Победы, 54 (п. №1), ул. Деревянко, 38 (п. №1, стояк) до 20:00 23.05.18 г.

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