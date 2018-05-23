Польская писательница украинского происхождения получила Букеровскую премию

Лауреатом Международной Букеровской премии 2018 года стала польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук. Премия присуждена ей за роман «Полеты» (Flights), перевод – Дженнифер Крофт.

Международная Букеровская премия – приз в области литературы, учрежденный в 2004 году. До 2015 года вручался один раз в два года авторам, чьи книги написаны на английском либо переведены на английский язык, по совокупности литературных заслуг. С 2016 года премию стали присуждать ежегодно за роман или сборник рассказов, переведенный на английский язык и опубликованный в Великобритании.