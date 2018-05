Польская писательница украинского происхождения получила Букеровскую премию

Лауреатом Международной Букеровской премии 2018 года стала польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук. Премия присуждена ей за роман «Полеты» (Flights), перевод – Дженнифер Крофт.

Международная Букеровская премия – приз в области литературы, учрежденный в 2004 году. До 2015 года вручался один раз в два года авторам, чьи книги написаны на английском либо переведены на английский язык, по совокупности литературных заслуг. С 2016 года премию стали присуждать ежегодно за роман или сборник рассказов, переведенный на английский язык и опубликованный в Великобритании.

Как передает 112.ua , церемония вручения состоялась в лондонском Музее Виктории и Альберта. Размер денежного вознаграждения составляет 50 тысяч фунтов стерлингов. Эту сумму автор и переводчик книги поделят между собой.Токарчук родилась в польском Сулехув в семье выходцев из Украины. Училась в Варшавском университете. Является соорганизатором Фестиваля рассказов. С 2008 года ведет занятия по творческому письму в Опольском университете.Список финалистов Man Booker International Prize был объявлен в апреле. Кроме Токарчук, в него вошли француженка Виржини Депан с романом "Вернон Субутекс 1" (Vernon Subutex 1), испанец Антонио Муньос Молина с произведением "Как угасающая тень" (Like a Fading Shadow), писатель из Ирака Ахмед Саадави с романом "Франкенштейн в Багдаде" (Frankenstein in Baghdad), писательница из Южной Кореи Хан Ган с книгой "Белая книга" (The White Book) и венгр Ласло Краснахоркаи с романом "Мир продолжается" (The World Goes On).