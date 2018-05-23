В харьковском военном вузе торговали наркотиками 23 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове военные торговали наркотиками.

По данным Главного управления Нацполиции в Харьковской области, около двух лет они продавали наркотики и психотропы курсантам одного из военных вузов.



Установлено, что задержанные покупали психотропные вещества и наркотические средства в интернете, фасовали их и реализовывали покупателям. Уже известно, что около десяти человек – курсантов вуза покупали наркотики для личного употребления.



В рамках досудебного расследования правоохранителями проведен ряд санкционированных обысков, во время которых у одного из военнослужащих изъяты наркотические средства и оборудование, приспособленное для употребления психотропных веществ, а также черновые записи по учету приобретенных и сбытых наркотиков и полученных от сбыта денег.



Организатору наркобизнеса сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.



Следственные действия продолжаются.