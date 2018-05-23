Здоровье

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Как правильно употреблять кофе: рекомендации Минздрава

Как правильно употреблять кофе: рекомендации Минздрава
Для получения положительного эффекта от употребления кофе стоит следить за количеством и временем его потребления.
Как написала на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун, Европейское ведомство по безопасности пищевых продуктов в 2015 году официально рекомендовало потреблять не больше 400 мг кофеина в день и не превышать дозу 200 мг за один раз. В одном американо - 154 мг кофеина, а в одном эспрессо - 77 мг.

К тому же, продолжила Супрун, ученые отмечают, что добавление в кофе большого количества сливок и сахара увеличивает калорийность и жирность напитка, что уменьшает его пользу в разы.

"Впрочем универсального совета быть не может. У каждого человека собственная чувствительность к кофеину - кто его обезвреживает быстро, и на них “кофе не действует”, а кто-то - очень медленно. Кроме этого, есть генетическая склонность испытывать тревожность из-за потребления кофеина. У некоторых людей от кофе может болеть желудок, а заядлые кофеманы развили нечувствительность к действию кофеина", - говорится в сообщении и.о. министра здравоохранения Украины.

По словам и.о. главы Минздрава, каждый человек должен опираться прежде всего на собственные ощущения от кофе: если вам от него плохо или возникла зависимость, следует ограничить его потребление до того уровня, на котором вам хорошо.

"Не стоит пить кофе вообще или не увеличивать дозу более 1-2 чашки в день, если после него у вас ощутимо ускоряется сердцебиение, потеют ладони, возникает боль в желудке или печени, ухудшается сон и возникает чувство тревожности. Такие же симптомы могут наблюдаться у любого в случае чрезмерного потребления кофе", - предупредила Супрун.

Кроме того, она рассказала, кому тоже следует ограничить употребление кофе: беременным женщинам, пожилым людям, лицам с гипертонией, проблемами желудочно-кишечного тракта и нарушениями сна, в состоянии сильного стресса.

"Если вы прекратили пить кофе, вы можете испытывать головную боль, усталость и стать раздражительными. Так происходит потому, что мозг слишком привык к кофе, и стал более склонным к торможению, чем к возбуждению", - пояснила и.о. главы Минздрава.

Супрун отметила, что кофеин действует как стимулятор нервной системы. Он блокирует аденозиновые рецепторы, которые тормозят возбуждение по мере того, как мы устаем. Есть кофе - возбуждению нервной системы ничто не мешает. Но чем больше мы привыкаем к кофе, тем больше у нас аденозиновых рецепторов. Однако, успокоила она, неприятные постэффекты исчезают через определенное время после отказа от кофе.

"Если вам нужно работать всю ночь, то попробуйте выпить кофе и сразу вздремнуть 15-20 минут. Отдых уменьшит количество аденозиновых рецепторов в мозге, и кофе будет проще вас взбодрить, не причинив вреда", - добавила и.о. министра здравоохранения.

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