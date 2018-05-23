Украина официально вышла из ряда договоров с СНГ 23 мая 2018 г. источник 0 0

Опубликован указ о прекращении действия для Украины отдельных международных договоров в рамках СНГ.

Соответствующий документ размещен на сайте президента Украины Петра Порошенко.



«В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 «О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств». Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования», — говорится в приказе за подписью Порошенко.



Документ был подписан 19 мая. В тот же день Порошенко объявил об отзыве представителей страны из уставных органов СНГ, указав, что «им там нечего больше делать — мы двигаемся вместе в Европу».



Проект о прекращении участия страны в уставных органах СНГ начали готовить в апреле.