Украина

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Украина официально вышла из ряда договоров с СНГ

Украина официально вышла из ряда договоров с СНГ
Опубликован указ о прекращении действия для Украины отдельных международных договоров в рамках СНГ.
Соответствующий документ размещен на сайте президента Украины Петра Порошенко.

«В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 «О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств». Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования», — говорится в приказе за подписью Порошенко.

Документ был подписан 19 мая. В тот же день Порошенко объявил об отзыве представителей страны из уставных органов СНГ, указав, что «им там нечего больше делать — мы двигаемся вместе в Европу».

Проект о прекращении участия страны в уставных органах СНГ начали готовить в апреле.

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