Культура

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Николая Караченцова срочно госпитализировали

Николая Караченцова срочно госпитализировали
Известного советского актера Николая Караченцова, у которого в начале апреля диагностировали четвертую стадию рака, госпитализировали в одну из московских клиник.
73-летний Актер подхватил вирус после химиотерапии, которую проходил в Израиле, сообщает Telegram-канал Mash.

Интересно, что Караченцов вернулся из Израиля после курса лучевой терапии, а уже в Москве прошел курс химиотерапии, после которой диагностированая опухоль легкого, уменьшилась.

Напомним, что осенью прошлого года звезде советского кино диагностировали рак. Он прошел курс химиотерапии и ему была проведена операция.

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