Николая Караченцова срочно госпитализировали 23 мая 2018 г. источник 0 0

Известного советского актера Николая Караченцова, у которого в начале апреля диагностировали четвертую стадию рака, госпитализировали в одну из московских клиник.

73-летний Актер подхватил вирус после химиотерапии, которую проходил в Израиле, сообщает Telegram-канал Mash.



Интересно, что Караченцов вернулся из Израиля после курса лучевой терапии, а уже в Москве прошел курс химиотерапии, после которой диагностированая опухоль легкого, уменьшилась.



Напомним, что осенью прошлого года звезде советского кино диагностировали рак. Он прошел курс химиотерапии и ему была проведена операция.