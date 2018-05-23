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ЧП в харьковской школе: полиция огласила предварительную версию

ЧП в харьковской школе: полиция огласила предварительную версию
Распыление газа в специализированной школе №3 Харькова связано с намерением сорвать учебный процесс.
«По предварительной версии следователей, распыление газа в харьковской специализированной школе №3 с углубленным изучение иностранного языка связано с намерением кого-то из школьников сорвать занятия, а именно, итоговую государственную аттестацию. Версия проверяется», - заявила заместитель начальника отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области подполковник Оксана Калмыкова.

Как говорит директор школы №3 Валентина Космина, такой случай зафиксирован здесь впервые.

«На момент ЧП в школе находилось полтысячи учеников. Посторонние лица не имеют доступа к школе, у нас есть охранник», - уточнила она.

Напомним, 22 мая в Харькове в школе №3 в результате распыления неизвестного газа более 30 детей обратились за помощью к медикам. Госпитализированы 26 учеников.

К концу дня учеников выписали из больницы.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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