ЧП в харьковской школе: полиция огласила предварительную версию

«По предварительной версии следователей, распыление газа в харьковской специализированной школе №3 с углубленным изучение иностранного языка связано с намерением кого-то из школьников сорвать занятия, а именно, итоговую государственную аттестацию. Версия проверяется», - заявила заместитель начальника отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области подполковник Оксана Калмыкова.
Как говорит директор школы №3 Валентина Космина, такой случай зафиксирован здесь впервые.
«На момент ЧП в школе находилось полтысячи учеников. Посторонние лица не имеют доступа к школе, у нас есть охранник», - уточнила она.
Напомним, 22 мая в Харькове в школе №3 в результате распыления неизвестного газа более 30 детей обратились за помощью к медикам
. Госпитализированы 26 учеников.
К концу дня учеников выписали из больницы.
По данному факту открыто уголовное производство
по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.