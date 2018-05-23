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Как прошло ВНО по математике: данные Минобразования

Как прошло ВНО по математике: данные Минобразования
Во внешнем независимом оценивании (ВНО) по математике во вторник, 22 мая, приняли участие 106 551 человек, что составило 95% от общего количества зарегистрированных.
О результатах первого ВНО в основной сессии сообщили в Украинском центре качества образования.

В целом 80 участников ВНО не были допущены к тестированию – 37 будущих абитуриентов опоздали, а 43 не захватили с собой один из обязательных документов.

Всего организацию и проведение ВНО по математике обеспечивали 18 859 человек. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 143 общественных наблюдателя и 46 журналистов.

«С задачами сертификационной работы можно ознакомиться в разделе Предметы ВНО. Завтра на этой же странице будут размещены правильные ответы к тесту», – говорится в сообщении УЦОКО.

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