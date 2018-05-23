Как прошло ВНО по математике: данные Минобразования 23 мая 2018 г. источник 0 0

Во внешнем независимом оценивании (ВНО) по математике во вторник, 22 мая, приняли участие 106 551 человек, что составило 95% от общего количества зарегистрированных.

О результатах первого ВНО в основной сессии сообщили в Украинском центре качества образования.



В целом 80 участников ВНО не были допущены к тестированию – 37 будущих абитуриентов опоздали, а 43 не захватили с собой один из обязательных документов.



Всего организацию и проведение ВНО по математике обеспечивали 18 859 человек. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 143 общественных наблюдателя и 46 журналистов.



«С задачами сертификационной работы можно ознакомиться в разделе Предметы ВНО. Завтра на этой же странице будут размещены правильные ответы к тесту», – говорится в сообщении УЦОКО.