Билл Гейтс порекомендовал пять книг для чтения летом: видео 23 мая 2018 г. источник 0 0

Американский предприниматель и основатель компании Microsoft Билл Гейтс назвал пять книг, которые он советует прочесть будущим летом.

Об этом он рассказал в видеоролике, размещенном на личном YouTube-канале.



"Несмотря на серьезность поднимаемых тем, все эти книги читаются на одном дыхании и большинство из них довольно коротки", - отметил Гейтс.







В список вошла биография Леонардо да Винчи, написанная в 2017 году журналистом Уолтером Айзексоном. Бизнесмен отметил разносторонний подход автора к жизни легендарного художника и изобретателя.



Вошла в список и биографическая повесть Кейт Боулер "Всему есть причина, и другая ложь, которая мне нравится". В книге Боулер описывает свои опыт жизни с онкологическим заболеванием на последних стадиях и жизнелюбием.



Также в перечень включена книга "Линкольн в бордо" Джорджа Сондерса, которая в прошлом году была отмечена Букеровской премией.



Замыкают список книги "Большая история всего" Дэвида Кристиана и "Фактологичность" Ганса Рослинга.