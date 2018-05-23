Общество

  • 118
    •  / 

Билл Гейтс порекомендовал пять книг для чтения летом: видео

Билл Гейтс порекомендовал пять книг для чтения летом: видео
Американский предприниматель и основатель компании Microsoft Билл Гейтс назвал пять книг, которые он советует прочесть будущим летом.
Об этом он рассказал в видеоролике, размещенном на личном YouTube-канале.

"Несмотря на серьезность поднимаемых тем, все эти книги читаются на одном дыхании и большинство из них довольно коротки", - отметил Гейтс.



В список вошла биография Леонардо да Винчи, написанная в 2017 году журналистом Уолтером Айзексоном. Бизнесмен отметил разносторонний подход автора к жизни легендарного художника и изобретателя.

Вошла в список и биографическая повесть Кейт Боулер "Всему есть причина, и другая ложь, которая мне нравится". В книге Боулер описывает свои опыт жизни с онкологическим заболеванием на последних стадиях и жизнелюбием.

Также в перечень включена книга "Линкольн в бордо" Джорджа Сондерса, которая в прошлом году была отмечена Букеровской премией.

Замыкают список книги "Большая история всего" Дэвида Кристиана и "Фактологичность" Ганса Рослинга.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2558 грн
100 USD 2607.12 грн
100 EUR 3074.83 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи