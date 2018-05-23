Власть

  • 103
    •  / 

Украинский культурный фонд сформировал экспертные комиссии и открыл прием заявок

Украинский культурный фонд сформировал экспертные комиссии и открыл прием заявок
В Украинском культурном фонде сформировали восемь экспертных комиссий, которые будут рассматривать проекты, подающиеся на финансирование в разных направлениях – кино, визуальное искусство, музыка и аудио, фестивали и креативные индустрии и так далее.
Как сообщается на сайте фонда, комиссии создавались в результате жеребьевки. Была подана 281 заявка на участие в экспертных комиссиях.

В итоге, в восьми комиссиях – по пять человек: трое постоянных экспертов и два в резерве.

Совет по визуальному искусству:

    постоянные эксперты: Лизавета Герман, Елена Мартынюк и Катерина Зинченко;
    резервные: Ксения Билаш, Ирина Мищенко.

Аудиальное искусство (музыка, радио):

    постоянные: Иосип Созанский, Игорь Шаповалов, Павел Калениченко;
    резервные: Наталья Бондаренко, Евгений Петриченко.

Аудиовизуальное искусство (кино, ТВ, видео-арт и т.д.):

    постоянные: Виталий Черненький, Владимир Нагорный, Елена Бабий;
    резервные: Владимир Яценко, Любовь Крохмальна.

Дизайн и мода:

    постоянные: Мирослав Мельник, Наталья Синесупова, Юрий Одробинский;
    резервные: Оксана Фурса, Миндаугас Казлаускас.

Театр и перформансы:

    постоянные: Антон Овчинников, Марина Котеленец, Лилия Бевзюк-Волошина;
    резервные: Татьяна Каблова, Лилия Гринь.

Культурное наследие:

    постоянные: Наталья Мусиенко, Леся Воронюк-Волошина, Тамара Турбанист;
    резервные: Владислав Мороко, Наталья Дзюба.

Литература и издательское дело:

    постоянные: Оксана Ивасюк, Карина Дорошенко, Богдана Матияш;
    резервные: Алексей Власов, Ирина Рачковская.

Культурные и креативные индустрии:

    постоянные: Наталья Кривда, Елена Михайленко, Тарас Максименко
    резервные: Анатолий Соловьяненко, Анастасия Верлинская.

Сейчас Украинский культурный фонд открыл прием проектных заявок. Ожидается, что все проекты, которые подадутся на первый конкурс, должны быть реализованы в этом году. Всего фонд рассчитывает профинансировать максимум 165 проектов на сумму 156,6 млн грн.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2558 грн
100 USD 2607.12 грн
100 EUR 3074.83 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи