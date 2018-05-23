Украинский культурный фонд сформировал экспертные комиссии и открыл прием заявок

В Украинском культурном фонде сформировали восемь экспертных комиссий, которые будут рассматривать проекты, подающиеся на финансирование в разных направлениях – кино, визуальное искусство, музыка и аудио, фестивали и креативные индустрии и так далее.
Как сообщается на сайте фонда, комиссии создавались в результате жеребьевки. Была подана 281 заявка на участие в экспертных комиссиях.
В итоге, в восьми комиссиях – по пять человек: трое постоянных экспертов и два в резерве.
Совет по визуальному искусству:
постоянные эксперты: Лизавета Герман, Елена Мартынюк и Катерина Зинченко;
резервные: Ксения Билаш, Ирина Мищенко.
Аудиальное искусство (музыка, радио):
постоянные: Иосип Созанский, Игорь Шаповалов, Павел Калениченко;
резервные: Наталья Бондаренко, Евгений Петриченко.
Аудиовизуальное искусство (кино, ТВ, видео-арт и т.д.):
постоянные: Виталий Черненький, Владимир Нагорный, Елена Бабий;
резервные: Владимир Яценко, Любовь Крохмальна.
постоянные: Оксана Ивасюк, Карина Дорошенко, Богдана Матияш;
резервные: Алексей Власов, Ирина Рачковская.
Культурные и креативные индустрии:
постоянные: Наталья Кривда, Елена Михайленко, Тарас Максименко
резервные: Анатолий Соловьяненко, Анастасия Верлинская.
Сейчас Украинский культурный фонд открыл прием проектных заявок. Ожидается, что все проекты, которые подадутся на первый конкурс, должны быть реализованы в этом году. Всего фонд рассчитывает профинансировать максимум 165 проектов на сумму 156,6 млн грн.