Украинский культурный фонд сформировал экспертные комиссии и открыл прием заявок 23 мая 2018 г. источник 0 0

В Украинском культурном фонде сформировали восемь экспертных комиссий, которые будут рассматривать проекты, подающиеся на финансирование в разных направлениях – кино, визуальное искусство, музыка и аудио, фестивали и креативные индустрии и так далее.

Как сообщается на сайте фонда, комиссии создавались в результате жеребьевки. Была подана 281 заявка на участие в экспертных комиссиях.



В итоге, в восьми комиссиях – по пять человек: трое постоянных экспертов и два в резерве.



Совет по визуальному искусству:



постоянные эксперты: Лизавета Герман, Елена Мартынюк и Катерина Зинченко;

резервные: Ксения Билаш, Ирина Мищенко.



Аудиальное искусство (музыка, радио):



постоянные: Иосип Созанский, Игорь Шаповалов, Павел Калениченко;

резервные: Наталья Бондаренко, Евгений Петриченко.



Аудиовизуальное искусство (кино, ТВ, видео-арт и т.д.):



постоянные: Виталий Черненький, Владимир Нагорный, Елена Бабий;

резервные: Владимир Яценко, Любовь Крохмальна.



Дизайн и мода:



постоянные: Мирослав Мельник, Наталья Синесупова, Юрий Одробинский;

резервные: Оксана Фурса, Миндаугас Казлаускас.



Театр и перформансы:



постоянные: Антон Овчинников, Марина Котеленец, Лилия Бевзюк-Волошина;

резервные: Татьяна Каблова, Лилия Гринь.



Культурное наследие:



постоянные: Наталья Мусиенко, Леся Воронюк-Волошина, Тамара Турбанист;

резервные: Владислав Мороко, Наталья Дзюба.



Литература и издательское дело:



постоянные: Оксана Ивасюк, Карина Дорошенко, Богдана Матияш;

резервные: Алексей Власов, Ирина Рачковская.



Культурные и креативные индустрии:



постоянные: Наталья Кривда, Елена Михайленко, Тарас Максименко

резервные: Анатолий Соловьяненко, Анастасия Верлинская.



Сейчас Украинский культурный фонд открыл прием проектных заявок. Ожидается, что все проекты, которые подадутся на первый конкурс, должны быть реализованы в этом году. Всего фонд рассчитывает профинансировать максимум 165 проектов на сумму 156,6 млн грн.