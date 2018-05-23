С 1 июня будут изменены правила ввоза и вывоза кошек и собак

С 1 июня в нашей стране при перемещении животных за пределы страны во внимание будут браться только ветеринарно-санитарные паспорта установленного образца.
Об этом говорится в приказе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 1 августа 2014 года № 288, зарегистрированный в Минюсте 03.10.2014 за № 1202/25979, сообщает пресс-центр Госпродпотребслужбы Украины.
«К сведению владельцев домашних животных (кошек, собак): изменены правила сопровождения домашних животных с ветеринарно-санитарным паспортом», - говорится в сообщении.
Им были внесены изменения в правила заполнения, хранения, списания ветеринарных документов и требований к их учету, например в части определения единой формы бланка ветеринарно-санитарного паспорта на домашних кошек и собак.
Основанием для оформления ветеринарно-санитарного паспорта является:
1) клинический осмотр животного;
2) наличие соответствующих диагностических, профилактически лечебных обработок (дегельминтизации), включая исследования и прививки (бешенство и другие инфекционные болезни в зависимости от вида животного).
Выдача ветеринарного паспорта на животное предусмотрена Законом Украины «О ветеринарной медицине». Услугу предоставляют Госпродпотребслужба, органы и учреждения, которые принадлежат к сфере ее управления. Размер административной платы за предоставление документа утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 9 июня 2011 года № 641. Стоимость оформления составляет 51 грн. 29 коп.
В данный момент ведомство принимает меры по прекращению выдачи ветеринарно-санитарных паспортов для домашних животных неустановленной формы.
Также стало известно о том, что право предоставления данной государственной услуги имеют только государственные учреждения ветеринарной медицины, в частности государственные больницы ветеринарной медицины (района, города, области).
Основания для отказа в выдаче ветеринарно-санитарного паспорта определены ч. 7 ст. 32 Закона Украины «О ветеринарной медицине» и предусматривают:
1) несоблюдение ветеринарно-санитарных мероприятий, предусмотренных законодательством; осложнения эпизоотической ситуации на соответствующей территории, мощности (объекте);
2) невозможность непосредственного осмотра объекта государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора;
3) отсутствие документального подтверждения эпизоотического благополучия местности происхождения и ветеринарно-санитарного состояния объектов; отсутствие необходимой ветеринарной обработки животных, их карантин, соответствующих исследований и / или экспертного заключения.