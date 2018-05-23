С 1 июня будут изменены правила ввоза и вывоза кошек и собак 23 мая 2018 г. источник 0 0

С 1 июня в нашей стране при перемещении животных за пределы страны во внимание будут браться только ветеринарно-санитарные паспорта установленного образца.

Об этом говорится в приказе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 1 августа 2014 года № 288, зарегистрированный в Минюсте 03.10.2014 за № 1202/25979, сообщает пресс-центр Госпродпотребслужбы Украины.



«К сведению владельцев домашних животных (кошек, собак): изменены правила сопровождения домашних животных с ветеринарно-санитарным паспортом», - говорится в сообщении.



Им были внесены изменения в правила заполнения, хранения, списания ветеринарных документов и требований к их учету, например в части определения единой формы бланка ветеринарно-санитарного паспорта на домашних кошек и собак.



Основанием для оформления ветеринарно-санитарного паспорта является:



1) клинический осмотр животного;



2) наличие соответствующих диагностических, профилактически лечебных обработок (дегельминтизации), включая исследования и прививки (бешенство и другие инфекционные болезни в зависимости от вида животного).



Выдача ветеринарного паспорта на животное предусмотрена Законом Украины «О ветеринарной медицине». Услугу предоставляют Госпродпотребслужба, органы и учреждения, которые принадлежат к сфере ее управления. Размер административной платы за предоставление документа утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 9 июня 2011 года № 641. Стоимость оформления составляет 51 грн. 29 коп.



В данный момент ведомство принимает меры по прекращению выдачи ветеринарно-санитарных паспортов для домашних животных неустановленной формы.



Также стало известно о том, что право предоставления данной государственной услуги имеют только государственные учреждения ветеринарной медицины, в частности государственные больницы ветеринарной медицины (района, города, области).



Основания для отказа в выдаче ветеринарно-санитарного паспорта определены ч. 7 ст. 32 Закона Украины «О ветеринарной медицине» и предусматривают:



1) несоблюдение ветеринарно-санитарных мероприятий, предусмотренных законодательством; осложнения эпизоотической ситуации на соответствующей территории, мощности (объекте);



2) невозможность непосредственного осмотра объекта государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора;



3) отсутствие документального подтверждения эпизоотического благополучия местности происхождения и ветеринарно-санитарного состояния объектов; отсутствие необходимой ветеринарной обработки животных, их карантин, соответствующих исследований и / или экспертного заключения.