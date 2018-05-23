Харьков

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В Харькове два троллейбусных маршрута изменят путь

В Харькове два троллейбусных маршрута изменят путь
Движение транспорта по проспекту Любови Малой, на участке от Григоровскогоо шоссе до улицы Константина Калинина, будет ограничено ежедневно с 9:00 до 21:00 24 и 25 мая.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, это связано с капитальным  ремонтом проспекта.

В это время для осуществления объезда закрытого участка будет организовано двустороннее движение по полосе встречного направления на пр. Любови Малой.

Движение троллейбусов по пр. Ново-Баварскому, ул. Китаенко, пр. Любови Малой до ул. Дудинской, будет запрещено.

Троллейбусы № 11 и 27 будут курсировать так: ул. Новый Быт - ул. Холодногорская - ул. Дудинской - пр. Любови Малой - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева - ул. Малиновского - ул. Благовещенская/ул. Коцарская – пл. Благовещенская - спуск Соборный - ул. Университетская - пер. Спартаковский – пл. Конституции.

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