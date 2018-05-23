В Харькове два троллейбусных маршрута изменят путь 23 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Движение транспорта по проспекту Любови Малой, на участке от Григоровскогоо шоссе до улицы Константина Калинина, будет ограничено ежедневно с 9:00 до 21:00 24 и 25 мая.