Экономика

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«Укрзалізниця» внедрит бесконтактную оплату за проезд

«Укрзалізниця» внедрит бесконтактную оплату за проезд
«Укрзалізниця» планирует ввести новую систему бесконтактной оплаты проезда в пригородных поездах и поездах дальнего следования.
Как сообщила пресс-служба «Укрзалізниці», впервые систему бесконтактных расчетов будут тестировать в новом скоростном поезде из Киева в международный аэропорт «Борисполь».

«Предварительно предусмотрено применение двух новых для «Укрзалізниці» технологий оплаты проезда в поездах. Первая – установим на Центральном вокзале в Киеве и в международном аэропорту «Борисполь» специальные терминалы для продажи билетов за деньги и безналичный расчет. Вторая – предоставим пассажирам возможность рассчитаться за проезд непосредственно в поездах по технологии, которая уже удачно разработана в Киевском метрополитене», – отметил руководитель ««Укрзалізниці» Евгений Кравцов.

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