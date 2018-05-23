«Укрзалізниця» внедрит бесконтактную оплату за проезд 23 мая 2018 г. источник 0 0

«Укрзалізниця» планирует ввести новую систему бесконтактной оплаты проезда в пригородных поездах и поездах дальнего следования.

Как сообщила пресс-служба «Укрзалізниці», впервые систему бесконтактных расчетов будут тестировать в новом скоростном поезде из Киева в международный аэропорт «Борисполь».



«Предварительно предусмотрено применение двух новых для «Укрзалізниці» технологий оплаты проезда в поездах. Первая – установим на Центральном вокзале в Киеве и в международном аэропорту «Борисполь» специальные терминалы для продажи билетов за деньги и безналичный расчет. Вторая – предоставим пассажирам возможность рассчитаться за проезд непосредственно в поездах по технологии, которая уже удачно разработана в Киевском метрополитене», – отметил руководитель ««Укрзалізниці» Евгений Кравцов.