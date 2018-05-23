Украина

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Украинских работодателей начнут штрафовать за компьютеры

Украинских работодателей начнут штрафовать за компьютеры
С 18 мая начали действовать новые правила организации рабочих мест сотрудников, использующих электронные устройства с экранами независимо от их типа и модели.
Отныне работникам должны быть созданы все условия, чтобы безопасно пользоваться техникой – так, чтобы она не наносила урона их здоровью: например, должна быть обеспечена возможность находиться на адекватном расстоянии от монитора, чтобы не вредить глазам.

Новые требования к безопасности работы за компьютером касаются всех предприятий, кроме компьютерных классов учебных заведений и ремонтных (сервисных) предприятий, сотрудники которых занимаются обслуживанием, ремонтом и настройкой таких приборов.

Они описаны в приказе Минсоцполитики №207 еще 14 февраля 2018 года, однако вступили в силу с трехмесячной отсрочкой. Данный документ устанавливает минимальные требования к организации рабочих мест. Работодатели вправе самостоятельно ужесточать эти нормы (не нарушая закона об охране труда).

Поскольку новые правила теперь базируются на европейских принципах (Директива 90/270/ЕС и Директива 89/391/ЕС), они имеют более общие описания. Уже прямо не указывается необходимость обеспечить 6 м² площади и 20 м³ воздуха на одного работающего, как нет и прямого указания о запрете организации рабочих мест в подвалах и цокольных этажах зданий.

Теперь лишь указано, что рабочий стол (или другая поверхность) должен быть достаточного размера и иметь низкую отражающую способность, а также позволять регулировать положение кресла, экрана и т.п. Запрещено также использовать устройства с дефектами изображения.

При этом, как и раньше, рабочие места должны отвечать требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 3.3.2.007-98.

Работодатель обязан проинформировать под расписку сотрудников об опасных факторах и условиях труда (которые еще не устранены). Медосмотры также проводятся за счет работодателя, а при необходимости – и оздоровление сотрудников.

Между тем по закону об охране труда (ст.43) за нарушение этих норм предусмотрен штраф в размере не более 5% от среднемесячного фонда оплаты труда за предыдущий год. Так что формально отсутствие расписки работника о том, что его уведомили о вредных условиях труда, или недостатки организации рабочего места, выявленные в ходе плановой проверки, могут привести к штрафу.

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