В пятницу в Харькове будут танцевать

IV Фестиваль бальных танцев «Харьковский вальс» состоится 25 мая на площадке возле Харьковского национального театра оперы и балета имени Лысенко.

Справка

«Харьковский вальс» – единственный в Украине фестиваль по бальным танцам, который проводится под открытым небом и с большим количеством зрителей. В 2015 году мероприятие посетили более 5 тысяч человек, а в показательных выступлениях приняли участие 30 танцевальных коллективов Харькова и области. Также в рамках фестиваля был установлен рекорд Украины по самому массовому исполнению вальса в паре, в котором приняли участие 1500 пар.

В мероприятии примут участие 84 танцевальные пары из Харькова, Киева, Львова, Черновцов, Днепра, Черкасс, Житомира, Луцка, Ивано-Франковска и других городов Украины. Для участия в соревнованиях зарегистрировались 168 спортсменов.В рамках фестиваля сильнейшие танцевальные пары страны - победители всеукраинских и международных турниров, будут бороться за звание лучшей танцевальной пары по бальным танцам. Соревнования будут проходить в 7 возрастных категориях по латиноамериканской и европейской программам.Начало фестиваля – в 17:00.