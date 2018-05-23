Харьков

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В пятницу в Харькове будут танцевать

В пятницу в Харькове будут танцевать
IV Фестиваль бальных танцев «Харьковский вальс» состоится 25 мая на площадке возле Харьковского национального театра оперы и балета имени Лысенко.
В мероприятии примут участие 84 танцевальные пары из Харькова, Киева, Львова, Черновцов, Днепра, Черкасс, Житомира, Луцка, Ивано-Франковска и других городов Украины. Для участия в соревнованиях зарегистрировались 168 спортсменов.

В рамках фестиваля сильнейшие танцевальные пары страны - победители всеукраинских и международных турниров, будут бороться за звание лучшей танцевальной пары по бальным танцам. Соревнования будут проходить в 7 возрастных категориях по латиноамериканской и европейской программам.

Начало фестиваля – в 17:00.
Справка
«Харьковский вальс» – единственный в Украине фестиваль по бальным танцам, который проводится под открытым небом и с большим количеством зрителей. В 2015 году мероприятие посетили более 5 тысяч человек, а в показательных выступлениях приняли участие 30 танцевальных коллективов Харькова и области. Также в рамках фестиваля был установлен рекорд Украины по самому массовому исполнению вальса в паре, в котором приняли участие 1500 пар.

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