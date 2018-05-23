На ХТЗ приехали учиться менеджеры дилерских центров по продаже продукции завода 23 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковский тракторный завод проводит обучение менеджеров дилерских центров, с которыми у предприятия заключены договоры на реализацию выпускаемой продукции.

