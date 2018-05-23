На ХТЗ приехали учиться менеджеры дилерских центров по продаже продукции завода

Об этом информирует официальный сайт ХТЗ
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ХТЗ активно восстанавливает утерянные внутренние и внешние рынки путем обучения менеджеров дилерских центров. Специалисты предприятия детально знакомят дилеров с тракторами производства харьковского завода, особенностями модельного ряда, технологическими инновациями, которые были внедрены с момента покупки завода Александром Ярославским.
С начала февраля 2017 года, после возрождения производственной деятельности, ХТЗ выпустил более 1000 тракторов.
Инженер по агротехнологиям торгового дома ХТЗ Сергей Булава проинформировал, что обучение дилеров, которые занимаются реализацией продукции предприятия ведется систематически.
– Большинство из таких встреч мы проводим как раз на заводе, где можно своими глазами увидеть весь процесс изготовления и последующей сборки трактора. Также практикуем удаленное обучение с помощью интернет-технологий. Наша главная цель заключается в том, чтобы предоставить как можно больше информации о выпускаемой технике, которая, в последствии, будет донесена до конечного потребителя, – сообщил Сергей Булава.
Напомним, что Харьковский тракторный завод совместно с торговым домом ХТЗ регулярно проводят обучения и сервисных инженеров, которые осуществляют гарантийный и послегарантийный ремонт техники. При проведении подобных мероприятий специалистам демонстрируются особенности разборки, сборки и последующей настройки узлов и агрегатов. Предоставляется информация относительно особенностей эксплуатации тракторов в различных условиях.
Харьковский тракторный завод ведет свою историю с 1930 года. На данный момент является одним из крупнейших действующих машиностроительных предприятий Украины. Благодаря многолетней практике экспорта продукции, торговая марка «ХТЗ» входит в число наиболее узнаваемых за рубежом украинских брендов.
На данный момент стратегия предприятия ориентирована на восстановление рыночных позиций как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Владелец и инвестор ХТЗ Александр Ярославский силами группы DCH ранее реализовал ряд успешных проектов возрождения промышленных предприятий.