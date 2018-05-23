Уилл Смит споет гимн чемпионата мира по футболу

Уилл Смит исполнит официальный гимн чемпионата мира по футболу 2018 года.

К актеру присоединятся Ники Джем и певица из Косово Эра Истрифи.

Над исполнением будет работать американский музыкальный продюсер Дипло. Песня будет представлена 25 мая.

Ранее Уилл Смит разместил в своем Instagram фото с Ники Джемом, который держит в руках официальный мяч ЧМ-2018. В описании картинки Смит указал: «Ники Джем — Дипло — Истрефи — Уилл Смит. Живем один раз. Давайте жить на полную».

До начала актерской карьеры в конце 1980-х годов Уилл Смит был довольно успешным рэп-исполнителем. Он пел с DJ Jazzy Jeff, позднее стал выступать соло.