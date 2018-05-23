Уилл Смит споет гимн чемпионата мира по футболу
23 мая 2018 г.
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23 мая 2018 г.
Над исполнением будет работать американский музыкальный продюсер Дипло. Песня будет представлена 25 мая.
Ранее Уилл Смит разместил в своем Instagram фото с Ники Джемом, который держит в руках официальный мяч ЧМ-2018. В описании картинки Смит указал: «Ники Джем — Дипло — Истрефи — Уилл Смит. Живем один раз. Давайте жить на полную».
До начала актерской карьеры в конце 1980-х годов Уилл Смит был довольно успешным рэп-исполнителем. Он пел с DJ Jazzy Jeff, позднее стал выступать соло.
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