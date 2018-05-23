Яйца помогут избежать преждевременной смерти

Китайские ученые выяснили, что употребление одного яйца в день значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

Результаты исследования опубликованы в журнале Heart.

Нарушение функций кровеносной системы — основная причина смерти во всем мире, при этом наиболее часто люди страдают ишемической болезнью сердца и инсультом. В Китае резкое снижение кровообращения в мозге стоит на первом месте, при этом большинство больных становятся жертвами разрывов сосудов и последующего кровоизлияния (геморрагический инсульт).

Ученые проанализировали данные долговременного исследования China Kadoorie Biobank, в котором принял участие 512 891 человек в возрасте от 30 до 79 лет. Они сформировали новую выборку из 416 213 добровольцев, которые не страдали раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом. Участники сообщали о частоте употребления яиц, за состоянием здоровья пациентов следили с 2004 по 2008 год.

В результате 13,1 процента участников сообщили о том, что они едят яйца ежедневно, а 9,1 процента — о редком употреблении. За 8-9 лет исследователи зарегистрировали 83 977 случаев развития сердечно-сосудистых заболеваний, из них 9985 имели летальный исход. Оказалось, что те, кто ел яйца чаще, в меньшей степени страдали от болезней сердца и сосудов и жили дольше. У них риск геморрагического инсульта понижался на 26 процентов, а вероятность преждевременной смерти — на 18 процентов.