Мир

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Раскрыто будущее Солнечной системы после смерти человечества

Раскрыто будущее Солнечной системы после смерти человечества
Если после вымирания человечества спустя «десятки миллиардов лет» на месте современной Солнечной системы возникнет новая разумная жизнь, она увидит совершенно новый мир.
Об этом сообщает астрофизик Этан Сигель.

Специалист полагает, что в будущей Вселенной будет меньше газа и пыли, но больше — старых звезд (располагающихся ниже главной последовательности на диаграмме Герцшпрунга — Рассела). В мире будет гораздо меньше заметно областей активного звездообразования, а в пределах Галактики (на тот момент — объединенной системы Млечного Пути и Туманности Андромеды) звезды будут расположены в основном в пределах большого эллиптического гало, а не диска.

Сигель полагает, что, поскольку через «десятки миллиардов лет» следов реликтового излучения практически не останется, разумная жизнь того времени может сделать иные выводы о ходе эволюции Вселенной, в частности, Большом взрыве. «В далеком будущем цивилизации нужно будет смотреть в сотни или даже тысячи раз дальше, чтобы рассмотреть даже самые близкие объекты за пределами нашей галактики», — пишет астрофизик.

Менее чем через восемь миллиардов лет Солнце покинет главную последовательность, увеличившись в размерах до 300 раз. К этому времени Земля будет поглощена светилом или превратится в сухую каменистую планету без атмосферы. Фаза красного гиганта завершится сбросом внешних слоев Солнца и образованием планетарной туманности, в центре которой будет располагаться белый карлик размером с современную Землю. Такие объекты фактически являются конечной стадией эволюции звезд солнечных масс, слишком легких, чтобы превратиться в черные дыры. В стабильном состоянии белый карлик способен находиться десятки миллиардов лет.

 

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