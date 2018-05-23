В чем причина эпидемии рака в мире
23 мая 2018 г.
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23 мая 2018 г.
Исследователи называют способствующими развитию злокачественных опухолей такие факторы, как химическое загрязнение атмосферы и гидросферы, выделение радиационного излучения с ядерных установок, накопление пластика и использование пестицидов. Кроме того, проблемы со здоровьем провоцирует световое загрязнение, которое сбивает суточные ритмы и вызывает гормональные изменения, что может увеличить риск заболевания раком.
По словам авторов, Homo sapiens можно определить как онкогенный вид, хотя пока неизвестно, насколько сильно развитие современной цивилизации обуславливает развитие и распространение раковых опухолей у диких видов.
Рак встречается у всех видов, что были изучены человеком, включая голых земплекопов, которые ранее считались невосприимчивыми к сбоям в клеточном делении, приводящем к новообразованиям. В то же время нет данных о заболеваемости в различных популяциях животных, что затрудняет оценку влияния антропогенной деятельности.
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