Боевики на Донбассе понесли существенные потери 23 мая 2018 г. источник 0 0

По уточненным данным разведки, за минувшие сутки украинские военные в районе проведения операции Объединенных сил уничтожили 15 и ранили 10 боевиков.

Об этом заявил представитель пресс-центра Объединенных сил подполковник Виктор Шубец на брифинге, видео которого опубликовано на сайте Министерства обороны Украины.



Cегодня, 23 мая, утром в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 отмечалось, что, по данным разведки, уничтожено четверо и ранено столько же боевиков.



Всего за минувшие сутки на Донбассе боевики почти полсотни раз открывали огонь, погиб один украинский боец.