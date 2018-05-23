Политика

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Боевики на Донбассе понесли существенные потери

Боевики на Донбассе понесли существенные потери
По уточненным данным разведки, за минувшие сутки украинские военные в районе проведения операции Объединенных сил уничтожили 15 и ранили 10 боевиков.
Об этом заявил представитель пресс-центра Объединенных сил подполковник Виктор Шубец на брифинге, видео которого опубликовано на сайте Министерства обороны Украины.

Cегодня, 23 мая, утром в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 отмечалось, что, по данным разведки, уничтожено четверо и ранено столько же боевиков.

Всего за минувшие сутки на Донбассе боевики почти полсотни раз открывали огонь, погиб один украинский боец.

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