В Украине появились Десантно-штурмовые войска 23 мая 2018 г. источник 0 0

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании высокомобильных десантных войск ВСУ в Десантно-штурмовые войска.

«В ноябре прошлого года на Михайловской площади в Киеве мы провели торжественное мероприятие. Изменили название, символику, и униформу ваших боевых побратимов - десантников. Пользуясь случаем, я подписываю принятый Верховной Радой закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам обороны отно сительно десантно-штурмовых войск». Поздравляем наших боевых побратимов! Этот законодательный акт регулирует название этого славного рода войск - Десантно-штурмовые войска », - сказал глава государства.



Порошенко подчеркнул, шо подписания этого закона является важным этапом дальнейшего развития армии.