Украина

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В Украине появились Десантно-штурмовые войска

В Украине появились Десантно-штурмовые войска
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании высокомобильных десантных войск ВСУ в Десантно-штурмовые войска.
«В ноябре прошлого года на Михайловской площади в Киеве мы провели торжественное мероприятие. Изменили название, символику, и униформу ваших боевых побратимов - десантников. Пользуясь случаем, я подписываю принятый Верховной Радой закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам обороны отно сительно десантно-штурмовых войск». Поздравляем наших боевых побратимов! Этот законодательный акт регулирует название этого славного рода войск - Десантно-штурмовые войска », - сказал глава государства.

Порошенко подчеркнул, шо подписания этого закона является важным этапом дальнейшего развития армии.

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