Происшествия

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В Харькове под балконом жилого дома нашли боевую гранату

В Харькове под балконом жилого дома нашли боевую гранату
Сообщение о том, что под балконом дома на улице Чайковского лежит предмет, похожий на гранату, поступило в Киевский отдела полиции 23 мая около 9 утра.
На место происшествия выезжало руководство Киевского ОП, следственно-оперативная группа и взрывотехники, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские обнаружили опасный предмет, который находился неподалеку жилого помещения. Эксперты идентифицировали его как боевую гранату РГД-5 с запалом. Боеприпас изъят для проведения экспертизы.

Эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась. В настоящее время угрозы жизни и здоровью окружающих нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Информация по данному факту зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и квалификации данного события.

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