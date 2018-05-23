Кабмин раздумывает над сохранением действующей цены на газ еще на два месяца

Кабинет министров Украины до 1 июня примет решение о дальнейшей цене на газ для населения.

«До 1 июня примем решение», - сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.При этом Насалик подчеркнул, что Минэнергоугля подготовило проект постановления, которое продлевает спецобязательства Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по продаже газа населению на два месяца.«Но окончательное решение будет зависеть от многих факторов», - отметил министр.Напомним, 17 мая в Международном валютном фонде очередной раз заявили, что цены на газ в Украине должны стать рыночными, а наиболее уязвимые домохозяйства должны быть защищены субсидиями.Правительство Украины, возглавляемое Владимиром Гройсманом, в 2016 году приняло постановление, выравнивающее цены на газ для всех категорий населения, приводя их к рыночному уровню. Также постановление предусматривало механизм автоматического пересмотра цен раз в полгода для приведения цен к рыночным. Однако ни одного пересмотра цен с того времени не произошло, а цены на газ для населения сейчас значительно ниже рыночных.Правительство в марте приняло решение продлить спецобязательства для «Нафтогаза Украины», предусматривающее продажу газа населению по действующей цене, до 1 июня.В начале мая министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил о возможности продления спецобязательств на период после 1 июня.