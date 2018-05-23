Харьков

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Как и где в Харькове отметят последний звонок

Как и где в Харькове отметят последний звонок
В парке Горького в пятницу, 25 мая, будет движение по случаю последнего звонка.
В 12.00 на Главной сцене начнется конкурсно-развлекательная программа для младших классов.

На аллее сакур у кинотеатра «Парк» школьные классы – участники акции «Посади дерево» высадят сакуры.

В 14.00 на Главной сцене начнется пенное шоу. Тонна пены выльется на головы выпускников под миксы современных хитов.

В 16.00 на Главной стартует танцевальный батл.

В 19.00 начнется выступление кавер-группы «Л’юїс Керол».

В 20.30 на аллее за озером состоится показ комедии «Завтрак у Тиффани».

Праздничный вечер завершит дискотека.

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