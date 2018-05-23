Как и где в Харькове отметят последний звонок 23 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В парке Горького в пятницу, 25 мая, будет движение по случаю последнего звонка.



В 12.00 на Главной сцене начнется конкурсно-развлекательная программа для младших классов.



На аллее сакур у кинотеатра «Парк» школьные классы – участники акции «Посади дерево» высадят сакуры.



В 14.00 на Главной сцене начнется пенное шоу. Тонна пены выльется на головы выпускников под миксы современных хитов.



В 16.00 на Главной стартует танцевальный батл.



В 19.00 начнется выступление кавер-группы «Л’юїс Керол».



В 20.30 на аллее за озером состоится показ комедии «Завтрак у Тиффани».



Праздничный вечер завершит дискотека.