МИД опубликовал рекомендации украинцам, которые собираются в Индию 23 мая 2018 г. источник 0 0

Министерство иностранных дел Украины опубликовало рекомендации украинцам, которые собираются путешествовать в Индию на время отпусков.

Любое нарушение миграционного законодательства в Индии может обернуться заключением, говорится в сообщении консульской службы МИД.



"Согласно индийскому Закону о иностранцах (Foreigners Act), превышение иностранными гражданами сроков пребывания в стране, которые определены в выданных им визовых документах, влечет за собой уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет", - говорится в сообщении.



Отмечается, что использование фальшивых паспортов для въезда в Индию карается тюремным заключением сроком до 8 лет и денежным штрафом от 10 до 50 тыс. индийских рупий. Также для посещения отдельных районов индийских штатов Аруначал Прадеш, Джамму и Кашмир, Сикким, приграничных регионов штатов Уттар Прадеш и Раджастхан, союзных территорий Андаманские и Никобарские острова требует, кроме визы, отдельного разрешения Министерства внутренних дел Индии.



"Въезд на запрещенные/ограниченные для посещения территории без разрешения компетентных индийских органов, или пребывание там дольше, чем это определено в предоставленном разрешении, влечет за собой уголовную ответственность и наказывается тюремным заключением на срок до 8 лет и денежным штрафом от 10 до 50 тыс. индийских рупий", - отметили в МИД.



Также в Индии могут лишить иностранцев свободы на срок до 5 лет в случае использования туристической визы для занятия другими видами деятельности.