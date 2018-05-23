Правительство запретило импорт шифера из России 23 мая 2018 г. источник 0 0

Правительство запретило ввоз в Украину асбестоцементных гофрированных листов (шифера) из России.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду.



Согласно пояснительной записке к проекту постановления, сейчас общие показатели объема внутреннего производства шифера в Украине постепенно растут, отечественные производители работают с позитивной рентабельностью и прибыльностью, производственные мощности украинских предприятий способны полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка Украины.



"Учитывая то, что мощности российских предприятий по производству шифера в 5,6 раза превышают объемы внутренних потребностей Украины, существует риск увеличения импорта шифера из России в Украину", - обосновали запрет в Кабмине.



Также перечень запрещенных к ввозу из России товаров был дополнен позицией, что классифицируется по таможенному коду 3102 40 10 00 (смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или иными неорганическими веществами, которые не являются удобрениями, с вместимостью азота не более 28%), при этом из перечня была исключена товарная позиция, которая классифицируется по таможенному коду 3102 40 (смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или иными неорганическими веществами, которые не являются удобрениями).



Напомним, в январе 2016 вступило в силу постановление Кабинета министров о запрете ввоза в Украину ряда российских товаров. 20 декабря 2017 года действие постановления было продлено до 2019 года.