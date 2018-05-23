Общество

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На Харьковщине на альтернативную службу направлены 11 человек

На Харьковщине на альтернативную службу направлены 11 человек
В Харьковской области подходит к концу комплекс мероприятий в рамках призывной кампании.
Несколько команд общим количеством около 30 новобранцев осталось направить в войска для прохождения срочной службы в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях, сообщают в Региональном медиа-центре МО Украины.

– 25 мая военкоматы направят крайнюю группу рекрутов, и мы поставим точку в этой работе. Вся призывная кампания, благодаря тесному сотрудничеству с местными властями, проходила спокойно и по плану. Кстати, в течение апреля-мая мы оформили документы на 11 кандидатов для прохождения альтернативной (невоенной) службы. Все эти ребята являются представителями разных религиозных конфессий, которым согласно верованиям нельзя брать в руки оружие, – отметил военный комиссар Харьковского областного военкомата полковник Юрий Калгушкин.

По словам офицера, если обычные солдаты-срочники в армии служат полтора года, то «альтернативщики» выполняют свой долг 27 месяцев. Последние, вместо занятий на полигонах или на строевом плацу, работают на различных государственных предприятиях.

Всего же в течение 2016-2018 годов офицеры военкоматов направили 55 человек для прохождения альтернативной (невоенной) службы.

– В прошлом году в регионе было отобрано рекордное за всю новейшую историю Украины количество «альтернативщиков» – 32 человека. В основном, эти граждане работают в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, гражданских больницах, на стройках и тому подобное, – пояснил Юрий Калгушкин.

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