В харьковских школах усилят меры безопасности 23 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Во время проведения последних звонков в школах Харьковской области усилят меры безопасности.

В учебных заведениях введут жесткий контрольно-пропускной режим и проведут инструктажи по безопасности жизнедеятельности. К проведению праздников привлекут полицию и ГСЧС.



Вопрос обеспечения безопасности школьников во время проведения праздников последних звонков обсудили 23 мая во время селекторного совещания под руководством заместителя председателя ХОГА Анатолия Бабичева.



Обращаясь к руководителям районов, он отметил необходимость сократить время проведения праздничных линеек – до 30-40 минут. Также заместитель руководителя области призвал ограничить количество гостей и приглашенных на торжествах.



В этом году на Харьковщине выпускаются 12,5 тысяч 11-классников, еще 21 тысяча школьников заканчивает 9-й класс. Всего в 771 общеобразовательном учреждении области обучаются более 240 тысяч школьников.



– Всем им мы должны гарантировать полную безопасность. Поэтому количество посторонних людей на праздничных мероприятиях должно быть минимальным, чтобы представители полиции и ГСЧС могли беспрепятственно выполнять свои обязанности по обеспечению правопорядка и предотвращению чрезвычайных ситуаций. От общих и согласованных действий зависит безопасность и качество проведения праздника, – отметил Анатолий Бабичев.



Меры безопасности будут усилены и накануне праздников. Руководителям учебных заведений рекомендовали издать соответствующие приказы по безусловному соблюдению правил безопасности, провести инструктажи по безопасности жизнедеятельности etc.



– Необходимо придерживаться жесткой контрольно-пропускной системы и не допустить, чтобы на территорию учреждений заходили посторонние лица. Они могут находиться в школах исключительно с разрешения дирекции и в сопровождении сотрудников учреждения, – отметил Анатолий Бабичев.



Он поручил представителям правоохранительных органов и ГСЧС создать необходимые условия для безопасного завершения учебного года. В частности, спасатели будут проводить тщательную проверку помещений учебных заведений на выявление взрывоопасных предметов. Представители полиции будут уделять особое внимание соблюдению правил дорожного движения вблизи школ.



Также заместитель председателя ХОГА поручил руководителям районов организовать качественное медицинское сопровождение массовых мероприятий.



Отдельно Анатолий Бабичев обратился к руководителям Богодуховского и Чугуевского районов и Малоданиловской ОТГ, выпускники которых планируют после торжеств приехать в Харьков.



– Все передвижения детей в Харьков и по городу должны проходить под контролем ответственных лиц, – подчеркнул заместитель руководителя области.