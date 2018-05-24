Чем отравились дети в харьковской школе

Четверо из них оказались в реанимации
. Сейчас все пострадавшие уже дома.
ЧП случилось около полудня во вторник, 22 мая. По словам директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашты, на место сразу же были направлены шесть бригад экстренной медицинской помощи. Первая бригада была в школе через четыре минуты. Осмотрен 31 ребенок, из них 15 направлены в областную детскую клиническую больницу №1.
По информации ХОГА, школьники жаловались медикам на слабость и затрудненное дыхание.
— Состояние госпитализированных отмечалось как средней тяжести. Среди симптомов — слабость и затрудненное дыхание, а также бледная кожа. Детей обеспечили всеми необходимыми медикаментами, — заверила и.о. начальника Управления здравоохранения ХОГА Галина Сироштан. — На месте остались дежурить машины скорой помощи. Также прибыли медработники городской поликлиники №12, которые провели профилактический осмотр учеников.
Как говорит директор школы №3 Валентина Космина, ничего подобного в школе никогда не было.
— На момент ЧП в школе находилось полтысячи учеников. Посторонние лица не имеют доступа к школе, у нас есть охранник, – уточнила она. — Мы тут же объявили эвакуацию, детей вывели на улицу, открыли окна, проверили, все ли дети вышли. Оказали детям первую доврачебную помощь, вызвали скорую помощь, МЧС. У нас рядом находится 12 поликлиника. Оттуда по нашей просьбе тоже пришли медики.
Начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Волобуев сообщил, что посторонних веществ в школе не обнаружено.
— В школе были проведены замеры и никаких посторонних газов обнаружено не было, — говорит. – Газовая служба также дала свои результаты – во всех подвалах, колодцах посторонних газов нет.
По информации Директора департамента гражданской защиты Харьковской ОГА Павла Пономаренко, предварительно установлено, что газ распылен из баллончика индивидуальной защиты в туалетных помещениях на втором этаже.
— В закрытом помещении одного баллончика перцового газа хватит для поражения такого большого количества людей, — отмечает он.
В полиции озвучили предварительную версию – распылен перцовый баллончик.
Родители пострадавших школьников сомневаются. По словам отца одной из госпитализированных школьниц, по симптомам распыленное вещество не похоже на перцовый газ.
— От перцового газа – слезы и кашель. А здесь такого нет. Три ребенка, которые находились в эпицентре, потеряли сознание. Моя дочка находилась в стороне – у нее сильная слабость, она не может стоять на ногах и очень бледная. Не исключаю, что это может быть газ паралитического действия, — поделился он своими догадками.
Распыление газа в специализированной харьковской школе №3 связано с попыткой сорвать итоговую государственную аттестацию – пока именно такой версии придерживаются правоохранители.
— По предварительной версии следователей, распыление газа связано с намерением кого-то из школьников сорвать занятия, а именно итоговую государственную аттестацию. Версия проверяется, – сообщила заместитель начальника отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области подполковник Оксана Калмыкова. – 22 мая всех школьников отпустили домой, а с 23 мая занятия проходят в обычном режиме.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство) с санкцией до пяти лет ограничения свободы.
— Будем разбираться, будем допрашивать детей, персонал школы, учителей, — сказал заместитель руководителя Харьковской прокуратуры №4 Сергей Колесник. — Если выяснится, что газ рассеял ребенок, его родителей ждет административная ответственность. Наказание для ребенка будет зависеть от его возраста.
Однако точного ответа, кто из учеников распылил газ и был ли это ребенок, у правоохранителей пока нет.
Отравления школьников газом – тенденция последних недель. Сначала Черкассы
, потом – Павлоград, 21 мая – Николаев и наконец – Харьков.
По словам министра образования Лилии Гриневич, случай, который произошел 8 мая на линейке в черкасской школе, очень похож на харьковский.
— Это свидетельствует о распространении идеи о том, как срывать учебный процесс, — заявила она. — Учащиеся, которые это делают, часто не понимают, какой вред могут нанести другим детям.
Минобразования рекомендует усилить охрану учебных заведений. Письмо с рекомендациями было направлено в департаменты, управления образования областных администраций, руководителям учреждений среднего, профессионального, высшего образования.
Харьковский городской голова Геннадий Кернес, отреагировав на ЧП в 3-й харьковской школе, сообщил на своей странице в «Фейсбуке», что с начала учебного года в городе будет реализован проект «Безопасная школа». С 1 сентября все общеобразовательные учреждения города будут взяты под охрану за счет средств городского бюджета. Также в школах начнут устанавливать камеры видеонаблюдения. В частности, к новому учебному году системы видеонаблюдения появятся в самых крупных из них, в том числе и в школе №3. Планируется, что к концу 2018 года системами видеонаблюдения будут оснащены более ста школ.
— Чтобы в случае, если, не дай бог, произойдет нечто подобное, мы сразу могли выявить виновника происшествия, — отметил он. — Это проблема не школ. Это проблема отсутствия правопорядка на улицах даже мирных городов. Это глобальная проблема. Надеюсь, оснащение харьковских школ видеонаблюдением поможет решить ее хотя бы локально.
Не остались в стороне и парламентарии. Народные депутаты призвали Кабинет министров разработать механизм оперативного реагирования на отравление детей в школах, создав специальный межведомственный координационный совет.