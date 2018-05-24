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Дело о конфискации имущества Подвезько пошло по третьему кругу

Дело о конфискации имущества Подвезько пошло по третьему кругу
Дело о конфискации имущества Подвезько пошло по третьему кругу Харьковский мошенник Антон Подвезько уже во второй раз оспаривает в апелляционном суде решение Дзержинского суда, которое должно дать «зеленый свет» делу о конфискации его имущества.
Об этом «Вечернему Харькову» сообщили в прокуратуре Харьковской области.
Суть официального информационного запроса «Вечернего Харькова» в прокуратуру Харьковской области состояла в том, чтобы выяснить, почему по прошествии четырех лет со дня вынесения приговора суда о лишении свободы и конфискации имущества Антона Подвезько его имущество до сих пор не конфисковано?

В прокуратуре сообщили: «На основании п. 2 ч. 4 ст. 4, ч. 1ст. 12 Закона Украины «Об исполнительном производстве» в связи с пропуском трехмесячного срока предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению государственным исполнителем Дзержинского отдела ГИС ГТУЮ в области 24.01.2017 г. последний без принятии к исполнению был возвращен истцу с разъяснением порядка его оспаривания в суде.

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В дальнейшем Центральная ОГНИ Харькова ГУ ГФС в Харьковской области (которая выступает истцом по этому делу как представитель государства, в пользу которого конфискуется имущество. – ред) 24.04.2017 г. обратилась с заявлением в Дзержинский районный суд Харькова по поводу восстановления пропущенного срока предъявления исполнительного документа.

Постановлением Дзержинского районного суда Харькова от 07.08.2017 г. заявление ОГНИ удовлетворено, восстановлены сроки предъявления исполнительного документы по конфискации имущества у лица, указанного в запросе (Антона Подвезько. – ред), к исполнению сроком в трехмесячный срок со дня вступления постановления суда в силу».

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Однако, как информируют в прокуратуре, судебное решение так и не вступило в силу, поскольку было оспорено Подвезько в апелляционном порядке. Исполнительный документ к исполнению предъявлен не был.

«Решением Коллегии судов судебной палаты в уголовных делах Апелляционного суда Харьковской области от 26.12.2017 г. постановление Дзержинского районного суда Харькова от 07.08.2017 г. отменено с одновременным назначением нового рассмотрения заявления ОГНИ по восстановлению сроков подачи искового документа к исполнению в суде первой инстанции, – говорится в ответе прокуратуры на запрос «Вечернего Харькова». – Решением Дзержинского районного суда Харькова от 23.03.2018 года по итогам нового судебного рассмотрения заявления ОГНИ относительно восстановления пропущенного срока предъявления исполнительного документа о конфискации имущества к исполнению удовлетворено. Однако и это решение суда не вступило в законную силу в связи с обжалованием его осужденным в апелляционном суде Харьковской области».

Сейчас, по информации прокуратуры, рассмотрение жалобы в апелляционном суде продолжается.

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В своем запросе «Вечерний Харьков» также поинтересовался, присутствует ли представитель прокуратуры на судебных заседаниях по этому делу в качестве третьей стороны процесса. Ответ поставил в тупик: «Участие в судебном процессе обеспечено прокурором». Что означает эта фраза, непонятно. На вопрос: «Какие шаги предпринимает прокуратура, чтобы имущество Подвезько было конфисковано в ближайшие сроки?» – мы ответа не получили.

Кроме того, «Вечерний Харьков» хотел выяснить, как часто не выполняются решения судов в части конфискации имущества и обратился в прокуратуру с просьбой предоставить статистику по Харьковской области за предыдущие пять лет. Однако, как выяснилось, конкретные цифры нам назвать не могут.

Что мешает конфискации имущества Подвезько?


– Ведение учета количества не исполненных судебных решений о конфискации имущества (в уголовных производствах) официальной статистической отчетностью о работе прокурора не предусмотрено. В связи с этим предоставление полных и достоверных данных по указанным вопросам невозможно, — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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