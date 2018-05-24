Харьков

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Мемориальная доска будет напоминать харьковчанам о великом математике

Мемориальная доска будет напоминать харьковчанам о великом математике
В Харькове появится мемориальная доска выдающемуся математику современности, члену-корреспонденту АН УССР, доктору физико-математических наук, профессору, создателю знаменитой харьковской специализированной физико-математической школы №27 Науму Ахиезеру.
Память выдающегося ученого, который по праву считается одним из создателей сильной украинской математической школы, будет увековечена на доме №17 на улице Багалея, в котором Наум Ахиезер жил с 1948 по 1980 год. Открытие мемориальной доски состоится 24 мая по инициативе и при финансовой поддержке общественных организаций – Харьковского областного комитета «Дробицкий Яр» и Харьковского музея Холокоста.

Родился Наум Ахиезер 6 марта 1901 года в местечке Чериков Могилевской губернии в семье земского врача. Окончив классическую гимназию, поступил в Петербургский университет, но из-за голода и октябрьского переворота прервал учение и вернулся в Чериков, где преподавал в одной из первых школ-коммун, открывшихся в России. Однако у Наума Ильича было большое желание продолжать учебу. Он поступил в Киевский университет, окончил аспирантуру и преподавал в том же вузе. Позже его пригласили в Харьков. Наум Ахиезер преподавал математику в двух крупнейших харьковских вузах – политехническом институте (ХПИ) и университете (ХГУ). Помимо этого работал еще и в в существовавшем тогда в Харькове институте математики.

В ХГУ Наум Ильич защитил докторскую диссертацию, заведовал кафедрой теории функций (впоследствии кафедрой математической физики). А когда в дальнейшем ушел с поста заведующего, работал на кафедре в должности профессора до конца жизни (1980 г.).
Он опубликовал 150 научных работ. Ученый был удостоен одной из высших советских математических наград – премии имени П.Л. Чебышева АН СССР. На протяжении многих лет Наум Ахиезер, избранный еще в 1934 году членом-корреспондентом АН УССР, был президентом Харьковского математического общества. Он создал знаменитую не только в Харькове, но и за его пределами специализированную физико-математическую школу №27 (ныне это лицей) и заочную юношескую математическую школу при ХГУ. Эту линию теперь продолжает созданный в память о нем Фонд имени Н.И. Ахиезера.

– В повседневной жизни Наум Ильич был скромным и доброжелательным. Всегда был готов прийти на помощь любому обратившемуся к нему человеку, – говорят в Харьковском областном комитете «Дробицкий Яр». – Эти отличные человеческие качества в сочетании с широчайшей научной эрудицией и мощным научным потенциалом снискали ему глубокое уважение и любовь со стороны большого числа людей, кто имел счастье быть с ним знакомым.

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