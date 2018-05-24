В колонии учились надевать противогазы 24 мая 2018 г. Павел Гусев 0 0

В государственном учреждении «Холодногоская исправительная колония (№18)» с осужденными проведены занятия по гражданской защите. Их учили действовать в чрезвычайных ситуациях.

Во время занятий старший инспектор по мобилизационной работе ознакомила осужденных с средствами и мерами индивидуальной защиты при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера и в условиях возможных террористических проявлений. Осужденным продемонстрировали и разъяснили технику надевания противогазов, оказания помощи пострадавшим, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.



Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин отметил, что проведение подобных мероприятий улучшает уровень знаний осужденных по гражданской защите, что, в свою очередь, помогает предотвратить существенные негативные последствия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.