Какой доход учтут соцслужбы при начислении субсидии 24 мая 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Мой сын не работает, в центре занятости не зарегистрирован. Скажите, какой доход ему посчитают при оформлении субсидии?

Антона Петровна

Согласно разъяснениям Минсоцполитики, для тех, кто не состоит на учете в центре занятости, предложено два варианта.



Первый: честно декларировать свои доходы, полученные за рубежом, и уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд или органы соцзащиты. Иначе таким людям трудоспособного возраста, если они хотят пользоваться социальной помощью, «автоматом» будут считать доход три прожиточных минимума – 5286 гривен (1762х3).

Также необходимо будет заплатить единый социальный взнос за три месяца в размере не менее минимального.



В Минсоцполитики убеждены: это будет стимулировать украинцев к официальному трудоустройству, выровняет социальную несправедливость, урегулирует отношения между соседями и побудит всех декларировать заработанные за границей средства.



Если в составе домохозяйства или в составе семьи есть лица, достигшие 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии, в расчет совокупного дохода такого домохозяйства включается среднемесячный доход таких лиц в размере:

— половины одного прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц по состоянию на конец периода, за который учитываются доходы, — если такие лица в течение этого периода находились на срочной военной службе;

— одного прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц по состоянию на конец периода, за который учитываются доходы, — если такие лица в течение этого периода учились на дневной форме обучения в средних, профессионально-технических или высших учебных заведениях или зарегистрированы в службе занятости как ищущие работу и обучались в этот период в центрах профтехобразования Государственной службы занятости;

— одного прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц по состоянию на конец периода, за который учитываются доходы, — в отдельных случаях по решению комиссии в случае, когда такие лица находятся в сложных жизненных обстоятельствах;

— фактически полученных такими лицами доходов — если в течение этого периода они получали пенсию, стипендию, пособие при рождении (усыновлении) ребенка, помощь людям с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, помощь по досмотру за лицами с инвалидностью I и II групп вследствие психического расстройства, помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, временную государственную социальную помощь неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не приобрело права на пенсионную выплату, помощь по безработице;

— фактически полученных доходов — если доходы получало лицо, которое по состоянию на конец этого периода не достигло 18-летнего возраста.