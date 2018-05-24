Общество

  • 254
    •  / 

Бюрократические препоны разрушают семью

Бюрократические препоны разрушают семью
Бюрократические препоны разрушают семью Замуж за англичанина: семейное счастье харьковской журналистки и британского бизнесмена длилось всего полгода — сейчас супруги могут общаться лишь по скайпу. Удастся ли семье воссоединиться – зависит от британских властей.

С будущим мужем познакомилась в Харькове


Анна Павлова начала свою журналистскую деятельность в газете «Вечерний Харьков» в 1990-е годы. Затем восемь лет работала корреспондентом в Москве. В 2008-м ее пригласили в США, где она на протяжении десяти лет была голливудским репортером. В прошлом году Анна приехала в Харьков, чтобы продлить визу и вернуться в США. Но судьба распорядилась иначе...

— Чисто случайно знакомлюсь в Харькове со своим будущим мужем британцем, — рассказывает 39-летняя украинка. — В баре на улице Рымарской есть разговорный клуб, где встречаются люди, желающие пообщаться на английском — как местные жители, так и иностранцы. А поскольку мне необходимо было поддерживать свой уровень английского, я этот бар время от времени посещала — общалась с людьми. Я вовсе не искала приключений, я не была на тот момент свободной женщиной — в Америке меня ждал бой-френд.

Однако уже в сентябре Анна вступила в брак с англичанином Мэтом — тут же, в Харькове – и по семейной визе уехала в Англию. Однако счастливая семейная жизнь молодоженов длилась всего полгода – супругам пришлось расстаться как минимум на пять лет. Семейная жизнь теперь проходит в режиме скайп-общения.

Муж не соответствует финансовым критериям


По прошествии полугода – по окончании семейной визы – Анне необходимо было подать документы на визу жены и оформить визу для своей 12-летней дочери Мелани.

— Для этого, по правилам Великобритании, я должна выехать из страны. Приехав в Украину, подала документы в киевский визовый центр и снова вернулась к мужу – у меня оставалось еще два месяца до окончания семейной визы, — рассказывает Анна. — Как раз в течение этого срока мне должны были выдать визу жены. Мы оплатили экспресс-процесс — 30 рабочих дней. Все это очень дорого: только визовые сборы — около 5000 фунтов стерлингов, плюс – услуги адвоката, без которого собрать и подготовить все необходимые документы очень сложно.

Между тем прошло два месяца, а визу Анна так и не получила, как, впрочем, и никаких известий от Home Office. Это департамент правительства Великобритании, ответственный за иммиграционный контроль, безопасность и порядок, а также за правительственную политику по вопросам безопасности. Функции Home Office аналогичны функциям министерства внутренних дел в других странах; с ним тесно взаимодействуют полиция, пограничная служба Великобритании и Служба безопасности.

— Главный Home Office, который регулирует визовые центры по всему миру, находится в Лондоне, но по Украине решение принимается в Варшаве, — уточнила Анна. — Итак, решение должны были принять в течение 30 рабочих дней, поскольку именно этот срок был нами оплачен. Но срок был нарушен.

А тем временем период пребывания Анны в Англии по семейной визе подошло к концу.

— Миграционные правила я нарушать не собиралась и выехала в Харьков – сидела и ждала. Каждый день теребила адвоката: «Что происходит?». А та только плечами пожимала, мол, сама не понимаю, — рассказывает Анна. — В результате решение Home Office мы получили через 47 рабочих дней, то есть с большой задержкой. Мало того, в визе нам отказали, поскольку Мэт… не соответствовал финансовым критериям. В официальном ответе нам написали, что мой муж зарабатывает 9000 фунтов в год. Непонятно, откуда взялась эта сумму, в наших документах она не фигурировала. А по нашему делу доход супруга должен составлять минимум 22 400 фунтов. Но мой муж зарабатывает 35 000 фунтов год! Это подтверждено приложенными финансовыми документами. Но в официальном ответе заявляют, что не получили от нас необходимые финансовые документы – и это вторая причина отказа. Такого просто быть не может – в визовый центр я отдала все эти документы. Зачем нам платить огромные деньги, не собрав полный пакет документов? Я предполагаю, что документы просто были утеряны.

На это решение Home Office супруги подали апелляцию в Лондоне.

— Через две недели нам должны сообщить, что получили от нас документы. А уже после этого они передаются в Home Office, который должен принять решение, — рассказывает Анна. — По правилам весь этот процесс занимает приблизительно шесть месяцев.

Ошибку признали, но визу не дали


Спустя четыре недели после получения отказа в визе для Анны и ее дочери – из главного Home Office раздался звонок. По словам Анны, Мэту принесли извинения, признав, что действительно ошиблись в сумме его дохода.

— Но по-прежнему настаивают на том, что все необходимые финансовые документы, подтверждающие его доход, предоставлены не были, а посему указанным нами цифрам они не верят, — разводит руками Анна. — Муж, конечно, возмутился, поскольку все документы были в наличии. «Я плачу налоги с 35 000 фунтов!», – говорит он. А ему отвечают: «Мы понимаем, но документов вы предоставили недостаточно». Хотя, как я уже говорила, был подан весь пакет из обязательного перечня.

В результате супруги получают второй официальный отказ именно по причине нехватки документов, подтверждающих доход мужа. Анна и Мэт вынуждены снова подавать апелляцию – уже на второе решение Home Office, наняв вместо адвоката барристера, более профессионального и осведомленного во всех тонкостях законодательства специалиста. Его услуги обойдутся Мэту еще дороже.

Семейная жизнь по интернету


— Теперь мы живем порознь: Мэт в Англии, я в Харькове. Каждый день по семь раз общаемся по скайпу. Такая вот семейная жизнь – по интернету. Скоро муж собирается навестить меня в Харькове. Но это же не выход из ситуации, поскольку надолго покинуть свою страну он не может – у него там бизнес, — говорит Анна. – Выехать в Англию по другой визе, допустим, туристической — я не могу. По английским правилам – если мы боремся за визу жены, то я не имею права подавать документы ни на какую другую визу в течение пяти лет. Таким образом, если я вдруг не получу визу жены – нам придется расстаться как минимум на пять лет.

По словам Анны, подобная ситуация произошла и с их знакомой семьей.

— Британка вышла замуж за гражданина Индии. Им тоже было отказано в английской визе. Супругам пришлось переехать в Европу, где они прекрасно живут вместе. Но она – журналист, он – фотограф, у них нет привязки к месту. У моего же мужа бизнес – он владеет газовой и электрической компанией и не может просто так все бросить, от него зависят другие люди, — разводит руками Анна. — Своими действиями Home Office калечит жизнь не только взрослых, но и детей. Дочь Мелани безумно расстроилась. Она очень хотела поехать в Англию, ей там понравилось. Мы собирались отдать ее в англоязычную школу – она усиленно изучает язык. Сейчас она находится в очень подавленном состоянии.

Кстати, о ситуации, в которую попала украинско-британская семья, уже появились публикации и в английской прессе.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2344 грн
100 USD 2608.15 грн
100 EUR 3053.63 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи