Бюрократические препоны разрушают семью

С будущим мужем познакомилась в Харькове
Анна Павлова начала свою журналистскую деятельность в газете «Вечерний Харьков»
в 1990-е годы. Затем восемь лет работала корреспондентом в Москве. В 2008-м ее пригласили в США, где она на протяжении десяти лет была голливудским репортером. В прошлом году Анна приехала в Харьков, чтобы продлить визу и вернуться в США. Но судьба распорядилась иначе...
— Чисто случайно знакомлюсь в Харькове со своим будущим мужем британцем, — рассказывает 39-летняя украинка. — В баре на улице Рымарской есть разговорный клуб, где встречаются люди, желающие пообщаться на английском — как местные жители, так и иностранцы. А поскольку мне необходимо было поддерживать свой уровень английского, я этот бар время от времени посещала — общалась с людьми. Я вовсе не искала приключений, я не была на тот момент свободной женщиной — в Америке меня ждал бой-френд.
Однако уже в сентябре Анна вступила в брак с англичанином Мэтом — тут же, в Харькове – и по семейной визе уехала в Англию. Однако счастливая семейная жизнь молодоженов длилась всего полгода – супругам пришлось расстаться как минимум на пять лет. Семейная жизнь теперь проходит в режиме скайп-общения.
Муж не соответствует финансовым критериям
По прошествии полугода – по окончании семейной визы – Анне необходимо было подать документы на визу жены и оформить визу для своей 12-летней дочери Мелани.
— Для этого, по правилам Великобритании, я должна выехать из страны. Приехав в Украину, подала документы в киевский визовый центр и снова вернулась к мужу – у меня оставалось еще два месяца до окончания семейной визы, — рассказывает Анна. — Как раз в течение этого срока мне должны были выдать визу жены. Мы оплатили экспресс-процесс — 30 рабочих дней. Все это очень дорого: только визовые сборы — около 5000 фунтов стерлингов, плюс – услуги адвоката, без которого собрать и подготовить все необходимые документы очень сложно.
Между тем прошло два месяца, а визу Анна так и не получила, как, впрочем, и никаких известий от Home Office. Это департамент правительства Великобритании, ответственный за иммиграционный контроль, безопасность и порядок, а также за правительственную политику по вопросам безопасности. Функции Home Office аналогичны функциям министерства внутренних дел в других странах; с ним тесно взаимодействуют полиция, пограничная служба Великобритании и Служба безопасности.
— Главный Home Office, который регулирует визовые центры по всему миру, находится в Лондоне, но по Украине решение принимается в Варшаве, — уточнила Анна. — Итак, решение должны были принять в течение 30 рабочих дней, поскольку именно этот срок был нами оплачен. Но срок был нарушен.
А тем временем период пребывания Анны в Англии по семейной визе подошло к концу.
— Миграционные правила я нарушать не собиралась и выехала в Харьков – сидела и ждала. Каждый день теребила адвоката: «Что происходит?». А та только плечами пожимала, мол, сама не понимаю, — рассказывает Анна. — В результате решение Home Office мы получили через 47 рабочих дней, то есть с большой задержкой. Мало того, в визе нам отказали, поскольку Мэт… не соответствовал финансовым критериям. В официальном ответе нам написали, что мой муж зарабатывает 9000 фунтов в год. Непонятно, откуда взялась эта сумму, в наших документах она не фигурировала. А по нашему делу доход супруга должен составлять минимум 22 400 фунтов. Но мой муж зарабатывает 35 000 фунтов год! Это подтверждено приложенными финансовыми документами. Но в официальном ответе заявляют, что не получили от нас необходимые финансовые документы – и это вторая причина отказа. Такого просто быть не может – в визовый центр я отдала все эти документы. Зачем нам платить огромные деньги, не собрав полный пакет документов? Я предполагаю, что документы просто были утеряны.
На это решение Home Office супруги подали апелляцию в Лондоне.
— Через две недели нам должны сообщить, что получили от нас документы. А уже после этого они передаются в Home Office, который должен принять решение, — рассказывает Анна. — По правилам весь этот процесс занимает приблизительно шесть месяцев.
Ошибку признали, но визу не дали
Спустя четыре недели после получения отказа в визе для Анны и ее дочери – из главного Home Office раздался звонок. По словам Анны, Мэту принесли извинения, признав, что действительно ошиблись в сумме его дохода.
— Но по-прежнему настаивают на том, что все необходимые финансовые документы, подтверждающие его доход, предоставлены не были, а посему указанным нами цифрам они не верят, — разводит руками Анна. — Муж, конечно, возмутился, поскольку все документы были в наличии. «Я плачу налоги с 35 000 фунтов!», – говорит он. А ему отвечают: «Мы понимаем, но документов вы предоставили недостаточно». Хотя, как я уже говорила, был подан весь пакет из обязательного перечня.
В результате супруги получают второй официальный отказ именно по причине нехватки документов, подтверждающих доход мужа. Анна и Мэт вынуждены снова подавать апелляцию – уже на второе решение Home Office, наняв вместо адвоката барристера, более профессионального и осведомленного во всех тонкостях законодательства специалиста. Его услуги обойдутся Мэту еще дороже.
Семейная жизнь по интернету
— Теперь мы живем порознь: Мэт в Англии, я в Харькове. Каждый день по семь раз общаемся по скайпу. Такая вот семейная жизнь – по интернету. Скоро муж собирается навестить меня в Харькове. Но это же не выход из ситуации, поскольку надолго покинуть свою страну он не может – у него там бизнес, — говорит Анна. – Выехать в Англию по другой визе, допустим, туристической — я не могу. По английским правилам – если мы боремся за визу жены, то я не имею права подавать документы ни на какую другую визу в течение пяти лет. Таким образом, если я вдруг не получу визу жены – нам придется расстаться как минимум на пять лет.
По словам Анны, подобная ситуация произошла и с их знакомой семьей.
— Британка вышла замуж за гражданина Индии. Им тоже было отказано в английской визе. Супругам пришлось переехать в Европу, где они прекрасно живут вместе. Но она – журналист, он – фотограф, у них нет привязки к месту. У моего же мужа бизнес – он владеет газовой и электрической компанией и не может просто так все бросить, от него зависят другие люди, — разводит руками Анна. — Своими действиями Home Office калечит жизнь не только взрослых, но и детей. Дочь Мелани безумно расстроилась. Она очень хотела поехать в Англию, ей там понравилось. Мы собирались отдать ее в англоязычную школу – она усиленно изучает язык. Сейчас она находится в очень подавленном состоянии.
Кстати, о ситуации, в которую попала украинско-британская семья, уже появились публикации и в английской прессе.