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Харьковский «Олимп» победил в первом туре

Харьковский «Олимп» победил в первом туре
В Одессе прошел первый тур чемпината Украины в мужской Суперлиге, и его победителем стал действующий чемпион страны – харьковский «Олимп».
В соревнованиях участвуют 12 команд, которые сначала провели игры в трех подгруппах. «Олимп» в своей подгруппе по очереди разгромил одесский «Политехник» – 40:0 и криворожский «Горняк» – 57:0, занял в ней первое место и вышел в главный полуфинал, где взял верх над своими земляками из «Легиона XIII» – 38:0.

В финале подопечные Валерия Кочанова и Вадима Колышкина играли с командой Evolution 7s из Хмельницкого и в упорнейшей борьбе праздновали победу – 7:5, заняв, таким образом, первое место в первом туре.

Команда «Легион XIII» в своей подгруппе обыграла еще одну харьковскую команду «Тех-А-С» – 31:0, а в матче за третье место уступила сборной Киевской области – 7:26, завершив первый тур на четвертой позиции. «Тех-А-С» уступил в группе днепровскому «Днепру» – 0:31, а затем в стыковом матче проиграл хмельницкому «Подолью» – 0:36 и завершил первый тур на последнем 12-м месте.

Игры второго тура пройдут 2 июня во Львове, а третьего, заключительного – 23 июня в Харькове.

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