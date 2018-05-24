Будут ли повышать пенсии людям с инвалидностью 24 мая 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Будут ли в 2018 году повышены пенсии людям с инвалидностью вследствие общего заболевания и инвалидам с детства?

Наталья Алексеевна

Как разъяснили в Пенсионном фонде Украины, при решении вопросов пенсионного обеспечения людей с инвалидностью вследствие общего заболевания и людей с инвалидностью с детства органы Пенсионного фонда Украины руководствуются Конституцией и законами Украины, указами президента и постановлениями Верховной Рады, актами Кабинета министров, другими актами законодательства.

Во исполнение Закона Украины от 03.10.2017 №2148-VИИИ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий» (далее – Закон №2148) органами Пенсионного фонда Украины с 01.10.2017 осуществлен перерасчет пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (далее – Закон №1058), в том числе лицам с инвалидностью вследствие общего заболевания и лицам с инвалидностью с детства, с применением средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, исчисленной как средний показатель по 2014, 2015 и 2016 годы, составляет 3764,40 грн. Средний размер пенсий по инвалидности вырос на 212,42 грн (с 1769,89 грн по состоянию на июль до 1982,31 грн по состоянию на октябрь), то есть на 12%.



Во исполнение положений части 2 раздела II Закона №2148 с 01.10.2017 при перерасчете пенсий, надбавок, повышений, ежемесячной государственной адресной помощи лицам с инвалидностью, в том числе лицам с инвалидностью вследствие общего заболевания и лицам с инвалидностью с детства, органы Пенсионного фонда Украины применили размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, установленный на 01.12.2017 Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» (1373 грн), увеличенный на 79 гривен (1452 грн).



Указанный размер прожиточного минимума применяется после 1 октября 2017 года, в частности при назначении, перерасчете пенсий, установлении надбавок, повышений, ежемесячной государственной адресной помощи лицам с инвалидностью вследствие общего заболевания, лицам с инвалидностью с детства к установлению размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность , который будет больше размера, установленного на 1 декабря 2017 года и увеличенный на 79 грн. С 1 декабря 2018 года размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, составит 1497 грн.