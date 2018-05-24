ДТП в Харькове: угнал авто и въехал в столб 24 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове гражданин на угнанном автомобиле попал в аварию.

К силовикам обратился 50-летний мужчина. Он заявил о том, что неизвестные похитили его автомобиль ВАЗ.



Полицейские задержали угонщика. Им оказался 26-летний ранее судимый харьковчанин.



Установлено, что автомобиль злоумышленник увидел на улице Танкопия; он разбил в нем стекло и похитил машину. Через несколько минут мужчина не справился с управлением, наехал на бордюр и врезался в столб. После этого вор бросил авто и скрылся с места происшествия.



Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.



Автомобиль находится на штраф-площадке. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.



Следствие продолжается.