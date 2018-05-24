ДТП в Харькове: угнал авто и въехал в столб

В Харькове гражданин на угнанном автомобиле попал в аварию.
К силовикам обратился 50-летний мужчина. Он заявил о том, что неизвестные похитили его автомобиль ВАЗ.
Полицейские задержали угонщика. Им оказался 26-летний ранее судимый харьковчанин.
Установлено, что автомобиль злоумышленник увидел на улице Танкопия; он разбил в нем стекло и похитил машину. Через несколько минут мужчина не справился с управлением, наехал на бордюр и врезался в столб. После этого вор бросил авто и скрылся с места происшествия.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.
Автомобиль находится на штраф-площадке. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.