На Харьковщине выплачена первая компенсация по «теплым» кредитам

Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры ХОГА
, выплата состоялась в соответствии с Программой стимулирования ОСМД, ЖСК Харьковской области к внедрению энергоэффективных технологий на 2016-2020 годы.
Сумма компенсационных выплат из областного бюджета по «теплым» кредитам ОСМД «Лесной» (Харьков, улица Деревянко, 20) составила 14,4 тысяч грн.
– За счет кредитных средств в многоквартирном доме ОСМД проведена модернизация систем освещения мест общего пользования (осуществлена замена электропроводки, осветительных приборов и установлены автоматические выключатели). Указанные мероприятия позволят эффективно использовать электрическую энергию и сократить расходы ОСМД на ее оплату, – сказал директор департамента Сергей Магдисюк.
Всего за первый месяц действия программы в текущем году ОСМД/ЖСК области уже выданы 22 «теплых» кредита на общую сумму 5,5 млн грн. Соответствующие компенсационные выплаты будут произведены после внедрения энергоэффективных мероприятий.
Напомним, в 2018 году на областную программу «теплых» кредитов для ОСМД/ЖСК из областного бюджета выделено 1,3 млн грн, по программе осуществляется возмещение в размере 20% стоимости энергоэффективного оборудования и/или материалов.