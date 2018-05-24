Что изменилось в правилах назначения инвалидности 24 мая 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Слышал, что изменились правила назначения инвалидности. Какие это изменения и кого они касаются?

Антон Викторович

В Украине вступил в силу закон № 2318-VIII об изменении правил назначения инвалидности. Документ опубликован в официальном издании «Голос Украины» от 5 апреля.



Согласно закону, если речь идет об инвалидности, установленной в результате необратимых нарушений (в частности ампутации конечностей или их частей), группа инвалидности устанавливается без указания срока повторного осмотра, то есть бессрочно.



Человек с инвалидностью после выхода на пенсию также не должен будет приходить на переосвидетельствование.



Если человек обращается для установления инвалидности, но не может прибыть на освидетельствование или переосвидетельствование по состоянию здоровья согласно заключению врачебно-консультативной комиссии, эти процедуры проводятся у него дома.



Кроме того, группа инвалидности на степень выше или I группы устанавливается участникам АТО или людям, которые обеспечивали антитеррористическую операцию, в результате чего получили ранение, контузию, увечье или заболевание, вследствие чего получили инвалидность.



В таком случае переосвидетельствование проводят по личному заявлению или заявлению законного представителя человека с инвалидностью.