В Харькове проходит детский фестиваль спорта 24 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

V Городской детский фестиваль спорта «Путь к Олимпу», посвященный Дню защиты детей, проходит в Харькове с 21 мая по 2 июня.

В соревнованиях участвуют более 5 тысяч детей и подростков. Фестиваль проходит по 12 видам спорта – пляжному волейболу, роликовому спорту, вольной борьбе, прыжкам на акробатической дорожке, велоспорту, художественной гимнастике, черлиденгу, настольному теннису, акробатическому рок-н-роллу, кикбоксингу ВТКА, кикбоксингу WPKA и мини-футболу.



Победители и призеры соревнований награждаются кубками, медалями и дипломами организаторов фестиваля – Управления по вопросам физической культуры и спорта. Также ко Дню защиты они смогут бесплатно посетить Харьковский цирк.