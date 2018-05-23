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Легенда уходит на покой: Александр Горяинов провел прощальный матч

Легенда уходит на покой: Александр Горяинов провел прощальный матч
В Харькове на стадионе ОСК «Металлист» прошел прощальный матч экс-голкипера «Металлиста» Александра Горяинова.
Матч между командами "сборная Александра Горяинова" и "сборная футбольных звезд Украины" завершился вничью 1:1.

За "команду звезд" отличился Руслан Ротань, а в конце встречи сын Александра Горяинова - 15-летний Алексей Горяинов, который перед этим вышел на замену, реализовал пенальти.



Сборная Александра Горяинова: Горяинов Ал-др (к) (Горяинов Ал-й 69), Шелаев, Пец (Бабич 41), Березовчук, Валяев, Эдмар (Остапенко 69), Олейник (Цой 77), Фомин (Рыкун 36, Красноперов 55), Красноперов (Кандауров 41, Фомин 61), Девич, Бордиян. Главный тренер – Мирон Маркевич.

Сборная футбольных звезд Украины: Дикань (Пятов 41), Хацкевич, Мизин (Мандзюк 34), Кучер, Степаненко, Шищенко (Воробей 41), Шацких , Бутко, Полунин (Назаренко 41), Ващук (Ротань 41), Чуйченко (к) (Сачко 41). Главный тренер – Николай Павлов.

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